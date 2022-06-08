В сети появилось снятое с дрона видео боевой работы украинских штурмовиков Су-25 по вражеским целям.
Уникальные кадры показал фонд "Вернись живым" в Telegram.
"Правильные ребята из 16-й отдельной бригады армейской авиации шинкуют рус*ю, как капусту. Наши Су-25, вертолеты и квадрокоптеры работают в четкой координации и очищают украинскую землю от раш*стских оккупантов", – говорится в подписи к видео.
Отмечается, что запись сделана с БПЛА, который фонд подарил украинским бойцам.
Потери России в Украине
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 31 тысячи 500 захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, ВСУ уничтожили:
- танков ‒ 1393
- боевых бронированных машин – 3429
- артиллерийских систем – 703
- РСЗО – 213
- средства ПВО – 96
- самолетов – 212
- вертолетов – 178.