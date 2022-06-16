В российской армии участились случаи увольнения большого количества военных из-за отказа от участия в боевых действиях в Украине.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.
"Значительные потери российских оккупационных войск разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению вглубь территории Украины. Участились случаи увольнения большого количества личного состава из-за отказа от участия в боевых действиях на территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки произвести усиление и замену российских подразделений, утративших боеспособность", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что украинские подразделения, выполняя огневые задания, продолжают успешно уменьшать количество российских оккупантов на украинской земле.
Как сообщал УНИАН, с начала войны украинские военные уничтожили почти 33 тысячи оккупантов.
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