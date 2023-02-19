По его словам, украинские войска сопротивляются и готовят следующую контратаку.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут защищать Бахмут, пока это будет разумно.

Отвечая на вопрос журналиста итальянской газеты Corriere della Sera о боях за Бахмут Донецкой области, он сказал, что Вооруженным Силам Украины важно отстоять его, но не "любой ценой".

"Да, это не особенно большой город. Собственно как и многие другие на опустошенном россиянами Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Будем воевать, пока это будет разумно. Русские потом хотят дальше до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - сказал он.

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Журналист спросил, сможет ли Украина устоять в затяжной войне, к которой готовится Путин. "Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе. Чем быстрее, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт застыл и у нас не ладилось. Минские договоренности дали Путину время подготовить прошлогоднюю внезапную атаку, мы больше не попадем в ту же ловушку. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома", - отметил Зеленский.

По его словам экономические санкции против Москвы дают Украине "время и пространство" для самоорганизации.

Бои за Бахмут

Российские оккупанты уже долгое время активно штурмуют Бахмут, однако украинские военнослужащие держат оборону. По данным украинской разведки, наступление на Бахмут возглавляет российская ЧВК "Вагнер".

15 февраля украинские пограничники совершили налет на российские позиции под Бахмутом, ликвидировали захватчиков и взяли в плен "вагнеровца".

Также сообщалось, что из-за неудачных штурмовых действий оккупантам пришлось весь день эвакуировать убитых и раненых.

По мнению эксперта Defense Express Ивана Киричевского, оборона Бахмута позволяет Силам обороны провести подготовку к контрнаступательным действиям.

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