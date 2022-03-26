Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Сейчас девочка не может громко говорить – из-за попадания пули повредились голосовые связки.

В блокадном Мариуполе российский оккупант напал на 11-летнюю девочку – изверг выстрелил ребенку прямо в лицо. Девочка выжила и проходит реабилитацию - уже 9 дней как она находится в безопасности.

Об этом сообщило британское издание CNN, корреспондент которого лично посетил детскую поликлинику в Украине.

Пуля прошла через челюсть и травмировала корень языка. Девочка не может громко говорить – из-за попадания пули повредились голосовые связки.

Сообщается, что ребенок попал под обстрел 16 марта, когда вместе с мамой, сестрой и бабушкой пыталась покинуть блокадный Мариуполь. Они ехали в машине людей, которые помогают с эвакуацией, но на одном из блокпостов вблизи Васильевки они наткнулись на российских оккупантов.

Россияне без предупреждения открыли огонь по гражданским, после чего остановили автомобиль, заставили всех выйти и начали угрожать. Люди остановились и выходили с поднятыми руками, однако оккупантов не интересовало, что они гражданские – один из солдат выстрелил девочке в лицо.

Все же, оккупанты разрешили отвезти окровавленную девочку в больницу в Запорожской области.

Девочка раньше занималась гимнастикой. Сейчас же она едва может ходить - оккупанты нанесли непоправимый вред ее здоровью.

Сейчас девочка находится вместе со своими родителями в бомбоубежище одной из больниц вместе с другими детьми – младенцами и подростками.

За преступления против детей каждый солдат понесет самое жесткое наказание - нарушая законы войны, оккупанты загоняют себя все дальше в изоляцию и получают все больше пренебрежения и ненависти украинцев.

Отметим, на сегодня в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибло 136 детей, почти 200 ранены.

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