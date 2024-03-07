Эксперты говорят, что такие укрепления можно построить только на третьей линии обороны, ведь на "передке" инженерную технику мгновенно сожгут.

Министерство обороны обнародовало фото с новой линии оборонительных укреплений, которую сейчас активно строят в ближнем тылу ВСУ. Обнародованные снимки относятся к Запорожскому направлению.

Как отмечается в сообщении, линия укреплений будет включать так называемые "зубы дракона" (бетонные противотанковые пирамидки), бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.

На обнародованных фотографиях в частности видно готовые бетонные ДОТы - долговременные оборонительные точки. "Такие ДОТы собираются в котловане и затем дополнительно засыпаются землей. Их внутреннее пространство дополнительно укреплено противоосколочным подбоем, а амбразуры закрываются", - комментирует фотографии военно-аналитический портал Defence Express.

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Такие ДОТы не стоят поодиночке в поле, а соединены между собой системой траншей, которые роют зигзагом. Как объясняют военные эксперты, благодаря такой конфигурации вражеский снаряд, если попадет прямо в окоп, не убьет сразу всех в окопе - разлет обломков будет ограничен одной секцией между двумя поворотами. Кроме укрепления стенок такие траншеи также должны получить навес для защиты от "сбросов" гранат с вражеских дронов.

Впереди таких траншей и ДОТов обязательно обустраиваются противотанковые заграждения, в частности те же "зубы дракона", и минные поля.

"Но должны отметить, что сооруужение таких линий обороны является довольно ресурсоемкой задачей, оно требует не только соответствующих денег и техники, но и главного компонента - времени. Также создание таких фортификаций возможно только в глубине прифронтовой зоны, а на второй линии, которая находится уже ближе к врагу, для создания укреплений в основном используется древесина и готовые конструкции - "капсулы", - объясняют эксперты.

Проблема оборонительных укреплений Украины

Как писал УНИАН, после потери Авдеевки украинские защитники должны были отойти на заранее подготовленную линию оборонительных укреплений. Однако выяснилось, что укрепления там фрагментарные и довольно примитивные - полноценной линии укреплений не было.

Поскольку линии обороны не были построены заблаговременно, украинским военным инженером приходится создавать укрепления чуть ли не голыми руками из-за близости к позициям россиян, которые не позволяют использовать инженерную технику.

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