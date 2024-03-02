За два года полномасштабной войны украинцы не обратили внимание на системы инженерных укреплений.

Российские войска продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки. Частично это можно объяснить уменьшением западной помощи Украине, но есть еще одна проблема войск Киева - плохая оборона.

Как говорится в материале The New York Times, за Авдеевкой построили рудиментарные линии траншей. Эти линии не имеют дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важные высоты.

Украинское командование объявило, что войска выходят из Авдеевки на укрепленные оборонительные линии за пределами города. Но российские войска за неделю захватили три села к западу от Авдеевки и атакуют еще одно.

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Официальные лица США обеспокоены что Украина не укрепила свои оборонительные линии вовремя и достаточно хорошо. Теперь ВСУ могут столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но продвигаются за Авдеевку.

Британская разведка заявила в четверг, что за последние две недели российские войска продвинулись примерно на 6 км от центра Авдеевки, что является небольшим, но чрезвычайно быстрым продвижением по сравнению с предыдущими наступательными операциями.

"Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны под Авдеевкой. Эта территория подвергается атакам с 2014 года, и Украина едва контролирует ее после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение два года назад. Но украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует рудиментарные земляные укрепления, часто со соединительной траншеей для пехотных войск, чтобы добраться до огневых позиций", - пишет издание.

Усиление российской обороны

Отсутствие надежных украинских окопов в этом районе особенно заметно по сравнению с мощной российской обороной, которая летом помешала наступлению Киева. Российские укрепления возле южного села Вербово демонстрируют, насколько мощной является оборона оккупантов.

Вербово имеет концентрическое кольцо укреплений. Оно начинается с траншеи, достаточной ширины, чтобы остановить танки и бронетехнику. Затем идет сеть зубов дракона и разветвленная траншея для пехоты.

Спутниковые снимки февраля показывают многослойную российскую оборону к западу от Вербового, с тысячами воронок от снарядов, которые видны на окружающих полях.

"Очень дорогой вариант"

Есть много возможных причин очевидного отсутствия обороны Украины. Украинские чиновники, возможно, были слишком сосредоточены на наступательных операциях прошлого года, чтобы выделить необходимые ресурсы для строительства многочисленных окопов и танковых ловушек, заявили официальные лица США и военные эксперты.

"Кому было интересно и кто рассматривал как вариант - потому что это очень дорогой вариант - строительство оборонительных рубежей? Никто", - сказал полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский, отметив, что в то время у Украины было немного ресурсов.

По словам американских чиновников, здесь также мог быть психологический элемент. Если бы украинские войска сильно минировали определенные районы, чтобы помешать продвижению России, это было бы молчаливым признанием того, что они вряд ли будут проводить наступательные операции в этом же районе в будущем. Они фактически смирились бы, что я территория остается под оккупацией.

В то время как Москва начала строить оборонительные линии на юге более чем за полгода до контрнаступления Киева, Украина начала планировать строительство новых укреплений лишь три месяца назад.

По словам официальных лиц, ответственность за строительство первой линии обороны ляжет на дислоцированные в этом районе воинские части, тогда как последующие оборонительные линии будут строить гражданские власти с помощью частных подрядчиков. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году на фортификацию выделено около 30 миллиардов гривен.

Территориям на востоке Донецкой области, где находится Авдеевка, "будет уделено максимум внимания", заявил президент Владимир Зеленский во время визита на линию фронта в конце ноября, отметив "необходимость активизировать и ускорить строительство объектов".

Паси Паройнен, аналитик Black Bird Group, который анализирует спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, сказал, что после визита Зеленского "ничего значительного не произошло". За пределами Авдеевки "готовятся новые позиции, но они еще не являются особо грозной оборонительной полосой" и не сравниваются по масштабу с российскими укреплениями на юге.

Украинские власти заявили, что не хватает людей, способных выполнять строительные работы. В середине января местные чиновники в западной Ивано-Франковской области заявили, что ищут 300 рабочих, готовых помочь строить фортификационные сооружения в Донецкой области.

"Нам не хватает инженерных подразделений. И даже те подразделения, которые у нас есть, не имеют техники", - сказал Грабский.

Зато Россия имела гораздо больше оборудования, материалов и опытного персонала, когда строила свои оборонительные линии. В последние дни несколько украинских журналистов осудили отсутствие мощных оборонительных рубежей за пределами Авдеевки, демонстрируя редкую публичную критику военных.

Задержки в строительстве укреплений означают, что украинские войска теперь могут остаться укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что усложняет задачу.

Грабский отметил, что Россия сейчас мешает украинским войскам укрепить свою оборону, неустанно бомбардируя их, в том числе КАБами, которые могут пробить даже хорошо подготовленные укрепления.

Оборона ВСУ возле Авдеевки - что сообщалось

Как писал BILD, украинские защитники выстроили оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки.

Сообщалось, что с момента выхода ВСУ из Авдеевки российские оккупанты продвинулись на расстояние до 5 км, захватив села Степное, Северное, Ласточкино и Водяное.

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