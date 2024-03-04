Украина начала строить укрепления на передовой еще несколько месяцев назад. Хотя в условиях войны они очень важны, это не может быть стена из сериала "Игра престолов".
Об этом в эфире телемарафона сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Он отметил, что инженерные войска работают над возведением фортификаций круглосуточно.
"Большая часть тех выводов негативных имиджевых, которые делаются относительно того, что якобы у нас укреплений нет, к сожалению, работают в русле российской пропаганды и компрометируют не только командование, а в первую очередь воинов инженерных войск, которые выполняют просто титаническую работу – днем и ночью – по возведению фортификаций", – рассказал спикер.
При этом Лиховий подчеркнул, что эта работа началась не после выхода из Авдеевки, она продолжается минимум с декабря. Он добавил, что лично побывал там, где строятся эти фортификации.
"Если враг хочет найти свою смерть на Авдеевском направлении, пусть наступает там, где на втором рубееи обороны якобы нет укреплений", – сказал он.
Спикер согласился, что укреплений много не бывает, и все хотят, чтобы их было больше.
"Но нужно отдавать себе отчет, что это не может быть стена, как в сериале "Игра престолов". То, что есть на самом деле, что существует, что уже создано и усиливается, – это огромная сеть запасных позиций, это взводные опорные пункты, разветвленные зигзагообразные траншеи длиной сотни метров с огневыми ячейками, щелями перекрытия. Кое-где с бронированными капсулами безопасности, кое-где есть огневые сооружения, железобетонные бункеры. Есть капониры для танков, противотанковые рвы, есть также минные заграждения При этом как неподалеку от линии соприкосновения, так и на второй и третьей линиях обороны", – пояснил он.
Эти сооружения предназначены для того, чтобы остановить противника в случае его дальнейшего наступления в Донецкой области, резюмировал Лиховий.
Ситуация с укреплениями на передовой
Украинские военные спешно роют укрепления, чтобы не допустить продвижения оккупантов в Донецкой области. В материале издания LeMonde отмечается, что всего в трех километрах за линией украинского фронта недавно появились рвы длиной в сотни метров. Возведение укреплений существенно затрудняет как активность вражеских дронов, так и отсутствие предназначенной для этого техники.
Большинство бригад, которые воюют на Донбассе, признают, что у них вообще нет специальных военных инженерных подразделений, и еще меньше землеройной техники. Укрепления роют лопатами, или же с помощью соседних бригад или небольших строительных компаний. Однако последние часто не желают подвергать своих работников или технику рискам, которые несет за собой работа на поле боя.