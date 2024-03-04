Только тем бригадам, которые отвечают за длинную линию фронта, везет иметь технику для этих задач, отмечает один из военных.

В прифронтовой зоне украинские военные инженеры соревнуются со временем, чтобы помешать продвижению российских оккупантов в Донецкой области. Они роют окопы и устанавливают ряды "зубов дракона" или "чешских ежей", чтобы блокировать приближение танков противника.

Как пишет LeMonde, всего в трех километрах за линией украинского фронта недавно появились рвы длиной в сотни метров. Однако возводить укрепления довольно непросто – в том районе постоянно летают вражеские беспилотники. Военный, который занимается оборудованием этих укреплений отметил, что приоритетными целями вражеских дронов является бронетехника и инженерное оборудование, но они также атакуют группы солдат.

Отмечается, что украинские запасы военной инженерной техники в 10 раз меньше, чем у захватчиков. Офицер по имени Андрей отметил, что это устаревшая советская техника, которая часто ломается.

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"У нас нет запчастей. Нам нужны машины поменьше, которые менее заметны и которые легче спрятать под кронами деревьев. Нужны отбойные молотки, грузовики с крановыми стрелами, колесные машины, которые могут быстро передвигаться и прятаться от беспилотников, и роботы, способные транспортировать строительные материалы на передовую, чтобы не рисковать жизнями", – пояснил военный.

Огромная проблема заключается и в близости российских позиций – использование большой инженерной техники стало слишком рискованным, поэтому на передовой приходится копать лопатами. Военный подчеркнул, что это бесконечная работа, потому что вражеская артиллерия разрушает наши позиции. Зато угроза с неба заставляет работать только при погодных условиях, неблагоприятных для беспилотников.

Стволы сосны являются одним из основных материалов, которые используются для строительства укреплений. Четыре слоя перекрещенных бревен образуют "бронированную" крышу траншеи, которую затем покрывают толстым слоем земли. Эти укрытия, предназначенные для безопасности солдат во время бомбардировок, были построены примерно через каждые 30 метров в зигзагообразных землянках. Теоретически они могут защитить от прямого попадания 122-миллиметрового снаряда, но точно не от УАБов. Ни одно укрытие, даже из железобетона, не выдержит их.

Окопы же, за исключением огневых платформ, полностью покрыты полотном, которое опирается на проволочную сетку: цель в том, чтобы скрыть движения солдат от наблюдения и ударных беспилотников.

"Главная проблема – не степень подготовки наших рубежей обороны, а то, что противник все видит. Полотно также имеет психологический защитный эффект: там солдатам становится лучше", – пояснил инженер.

Большинство бригад, которые воюют на Донбассе, признают, что у них вообще нет специальных военных инженерных подразделений, и еще меньше землеройной техники. Все делается с помощью лопат, или же с помощью соседних бригад или небольших строительных компаний, которые часто не желают подвергать своих работников или технику рискам на поле боя.

"Мы ломаем спину, копая постоянно, днем и ночью, за Бахмутом, а тем временем землеройная техника строит хорошие дороги на западе страны", – отметил 40-летний Павел, который воюет в 114-й бригаде территориальной обороны.

Эти слова подтверждает и "Сатана", командир роты Национальной гвардии, которая воевала под Часовым Яром неподалеку от Бахмута: "Мы все строим и все оборудование закупаем сами. Только тем бригадам, которые отвечают за длинную линию фронта, везет иметь технику".

Война в Украине: важные новости

Аналитик издания Bild Юлиан Рёпке говорит, что украинские военные тяжело держат оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки. Та линия обороны, которую Силы обороны обустроили через три населенных пункта вблизи Авдеевки и естественные препятствия в виде прудов, удерживается лишь частично.

В то же время представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что россияне применяют тактику "выжженной земли" на Донбассе. Враг уничтожает все позиции и здания, сбрасывая на них авиабомбы.

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