В частности, главы государств и правительств НАТО согласились укрепить поддержку Украины.

Лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) одобрили комплексный пакет помощи для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Мадриде во время саммита с участием глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"Сегодня лидеры согласились укрепить нашу поддержку путем принятия комплексного пакета помощи для Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Столтенберг заявил, что на саммите Альянса будет согласован новый комплексный пакет поддержки Украины.

В частности, этот пакет будет направлен на поддержку перехода Украины от вооружения советской эпохи к современному вооружению НАТО, а также на улучшение совместимости Вооруженных сил Украины с армиями НАТО.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на оккупации Лисичанска - последнего бастиона на пути захвата всей Луганской области. Сейчас в тех районах продолжаются бои.

С 25 июня оккупанты продвинулись на 2 км возле Лисичанского НПЗ к югу от города, пишут британские разведчики.

На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС.

Русские войска продолжают ракетный террор украинских городов, не считаясь с жертвами среди гражданских. Сегодня утром враг ударил по многоэтажке Николаева, а ракета, выпущенная в сторону Одесской области, была перехвачена силами ПВО.

В боях ВСУ ликвидировали уже 35 450 оккупантов и уничтожили тысячи единиц техники.

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