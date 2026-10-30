Семь танкеров везут российский дизель в США: идентифицировано их местонахождение

Поставки топлива осуществляются в условиях повышенной секретности.

Greenpeace обнаружила семь танкеров, которые везут около 288 тыс. тонн российского дизельного топлива, предназначенного для американского рынка. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Эти поставки стали первыми в рамках договоренностей, достигнутых Трампом и Путиным 9 октября. Представленная интерактивная карта показывает местонахождение танкеров и позволяет отслеживать их движение в режиме реального времени.

В настоящее время Greenpeace отслеживает семь танкеров, перевозящих российское дизельное топливо: Taurus (IMO 9417206), Pvt Azura (IMO 9423683), Agioi Fanendes (IMO 9798375), Talisman (IMO 9292060), Leruo (IMO 9385831), Iblea (IMO 9244441) и Primorye (IMO 9236743).

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В то же время в организации отметили, что российские танкеры, осуществляющие перевозки, подпадающие под санкции, нередко предоставляют ложные данные.

Поставки дизельного топлива происходят в условиях повышенной секретности. 28 сентября 2026 года президент России подписал указ, ограничивающий обнародование данных об экспорте нефти и энергоресурсов.

Речь идет, в частности, об информации о ценах, маршрутах перевозки, терминалах, хранилищах и таможенном оформлении. По оценке Greenpeace, сокрытие этих данных должно помочь РФ обходить международные санкции.

Поставки российского дизельного топлива в США – главное

Договоренности между Кремлем и Вашингтоном предусматривают поставку 300 тысяч тонн (2,25 млн баррелей) дизельного топлива на рынки США и других стран. В ноябре 2026 года планируется отправить ещё 500 тысяч тонн, а впоследствии – дополнительный 1 млн тонн.

Эти поставки нарушают санкционные ограничения ЕС и Великобритании, поскольку осуществляются судами, находящимися под санкциями, и/или касаются топлива, цена которого превышает установленный предельный уровень.

Согласно санкционным ограничениям, таким судам запрещено осуществлять перевозки через европейские и северные воды. Кроме того, их могут задерживать, лишать доступа к портовым услугам и экстренной помощи.

"Российская секретность также рассчитана на то, чтобы избежать противодействия и расследований со стороны Конгресса США, поскольку эти поставки противоречат действующему законодательству США и американским санкциям", – отмечает Greenpeace.

Представители обеих ведущих партий в Конгрессе США выступили с критикой соглашения о поставках российского дизельного топлива. Законодатели предупредили американские банки, нефтяные и судоходные компании о рисках участия в этих операциях, подчеркнув, что такие действия могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Рынок топлива и атаки на российские НПЗ

Препятствием для поставок российского дизельного топлива могут стать украинские удары по НПЗ.

По данным The Wall Street Journal, Украина временно приостановила атаки на российские НПЗ после давления со стороны Трампа. В то же время после промежуточных выборов в США Киев может возобновить атаки с новой силой, что может привести к дефициту дизельного топлива в России.

Напомним, утром 30 октября в российском Новокуйбышевске Самарской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Перед этим в регионе объявили об угрозе атаки беспилотников.

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