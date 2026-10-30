В энергетике Киева произошла авария: ДТЭК сообщил, где не действуют графики

Энергетики уже работают на местах, чтобы стабилизировать ситуацию.

Утром 30 октября из-за аварии на поврежденном обстрелами оборудовании графики отключений на правом берегу Киева временно не действуют, сообщает пресс-служба ДТЭК.

В ДТЭК подчеркнули, что энергетики работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

В то же время на левом берегу столицы действуют графики отключения электроэнергии.

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В ДТЭК также сообщили, что в Киевской области из-за аварии на поврежденном обстрелами оборудовании графики временно не действуют в Обуховском, Фастовском и Бучанском районах.

Отключения света в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, 30 октября в отдельных регионах Украины вынужденно вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Время действия ограничений: 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, продолжительностью от 1,5 до 2,5 очередей (6–10 часов); 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.

29 октября в столице ввели экстренные отключения электроэнергии в части Голосеевского и Соломенского районов.

В целом российские войска продолжают систематически наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По данным Минэнерго, только за прошедшую неделю враг совершил 126 атак на энергетический и нефтегазовый секторы.

Крайне сложной остается ситуация в городе Конотоп в Сумской области, который в результате российских ударов фактически остался без электроснабжения, а запасы топлива для дизельных генераторов почти исчерпались.

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