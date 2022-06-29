На месте продолжается поисково-спасательная работа.

В Николаеве сегодня утром прогремели мощные взрывы, российские оккупанты попали в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил городской голова города Александр Сєнкевич в Telegram.

"Утром в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики", - подчеркнул мэр.

Городской голова просит всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги.

"Всю информацию сообщу позже", - добавил он.

Позже Сенкевич добавил, что "имеем попадание в жилую многоэтажку".

На месте продолжается поисково-спасательная работа.

"Не публикуйте адрес и фото с мест обстрелов, не подвергайте опасности тех, кто сейчас там спасает людей", - подчеркнул он.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 28 июня в Днепре и Николаеве одновременно раздались взрывы, сопровождавшихся задымлением.

Мэр Днепра Борис Филатов впоследствии уточнил, что ракета попала в местное СТО, где в то время находились рабочие. Никакого оружия и военных на станции не было, добавил Филатов, предприятие занималось ремонтом гражданских автомобилей.

Всего российские террористы выпустили шесть ракет по области, половину удалось перехватить системами ПВО, сообщил глава Днепропетровской ОВА Алексей Резниченко.

В свою очередь Николаевская областная госадминистрация сообщила, что Николаев и пригород подверглись массированному ракетному обстрелу из берегового ракетного комплекса "Бастион", который российские войска расположили на оккупированной Херсонщине.

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