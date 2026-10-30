Бесшумная и автономная: компания Saab создала электрическую подводную лодку с запасом хода более 1100 км

Аппарат способен преодолевать до 1111 км без подзарядки, самостоятельно ориентироваться под водой и сканировать морское дно. На разработку ушло всего год и 5,45 млн евро.

Шведская оборонная компания Saab представила новую автономную электрическую подводную лодку LUUUV. Она предназначена для выполнения подводных миссий, в частности разведки, обследования морского дна и обнаружения различных объектов. О разработке сообщает издание Piata Auto.

В отличие от обычных электрических судов, эффективность которых часто ограничивает вес аккумуляторов, новый аппарат демонстрирует значительный запас хода. По данным Saab, он может пройти 600 морских миль – примерно 1111 км.

Особенностью разработки является скорость ее создания. Компания реализовала проект всего через год после получения заказа. Стоимость программы разработки составила 5,45 млн евро.

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Подводная лодка LUUUV имеет длину семь метров и может запускаться с более крупных подводных лодок

Новый аппарат получил модульную конструкцию. Его центральную часть можно удлинять, если возникнет необходимость увеличить запас хода или расширить эксплуатационные возможности.

В исходной конфигурации LUUUV имеет длину семь метров и весит 6,5 тонны. Внутри предусмотрен специальный отсек размером 80 × 80 × 80 сантиметров, в котором можно перевозить и запускать объекты соответствующих габаритов.

Несмотря на автономность, разработчики не позиционируют LUUUV как обычный морской беспилотник. Аппарат создан таким образом, чтобы после выполнения задачи он возвращался на базу, откуда начал миссию.

Запускать его можно со специальных порталов, интегрированных в военную инфраструктуру, или с более крупных подводных лодок. В частности, Saab предусмотрела возможность использования LUUUV с подводных лодок класса A26, которые сейчас строятся.

Это позволяет большой подводной лодке оставаться в относительно безопасном районе, в то время как компактный электрический аппарат будет отправляться на разведку или выполнение других задач. После завершения миссии он будет возвращаться к основной подводной лодке.

LUUUV может сканировать морское дно и обнаруживать мины и подводные кабели

Одной из главных возможностей нового аппарата является обследование морского дна. Он способен создавать трехмерные батиметрические карты и интеллектуально идентифицировать различные объекты.

В частности, речь идет о подводных кабелях, минах, посторонних предметах и потенциальных нарушителях. Для этого подводную лодку оснастили несколькими сонарными системами.

В носовой части установлен сонар для безопасной навигации. Также имеется пассивный боковой сонар, позволяющий прослушивать шумы от других кораблей и подводных лодок без излучения собственных звуковых импульсов.

Кроме того, аппарат имеет сонар-перехватчик для идентификации сигналов, излучаемых другими сонарными системами.

Для ориентирования под водой LUUUV использует инерционную навигационную систему, не зависящую от GPS. На большой глубине спутниковая навигация недоступна, а инерционная система позволяет определять местонахождение по направлению движения и пройденному расстоянию.

Она также устойчива к попыткам подавления сигнала. Система постоянно обновляет расчетное положение аппарата, периодически выполняя перекалибровку.

Электродвигатель обеспечивает запас хода до 1111 км

Система привода LUUUV полностью электрическая. Основное электрическое рулевое устройство расположено в кормовой части, а в носовой части установлены более мелкие поперечные рулевые устройства для точного маневрирования.

Saab пока не раскрывает мощность главного двигателя и емкость аккумуляторов. В то же время компания заявляет о дальности автономного плавания в 600 морских миль, или примерно 1111 км.

Скорость аппарата составляет около четырех узлов – примерно 7,4 км/ч. Если он будет двигаться с такой скоростью на протяжении всего маршрута, теоретическое время работы аккумуляторов составит около 150 часов.

В то же время фактическая продолжительность миссии будет зависеть от ее характера. При выполнении задач на более коротких расстояниях, когда аппарат дольше находится на определенной позиции, показатели автономности могут отличаться.

Saab рассматривает LUUUV как платформу для дальнейшего расширения возможностей

В компании отмечают, что нынешняя версия LUUUV является лишь базовой платформой, возможности которой можно расширять в зависимости от потребностей.

В частности, конструкция позволяет увеличивать длину аппарата, чтобы получить больший запас хода или дополнительные функции. Также инженеры допускают оснащение подводной лодки торпедами. В таком случае она сможет запускать их ближе к цели.

Разработка LUUUV стала еще одним проектом Saab в сфере подводных технологий. Компания обладает значительным опытом обслуживания, ремонта и модернизации подводных лодок, а также строит крупные подводные лодки класса A26, известные как класс "Блекинг".

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