Пентагон посоветовал некоторым странам Европы не 'раздражать' Россию, - Reuters

В ведомстве считают, что заявления европейцев о том, что Россию "загнали в угол, как крысу", – это ненужная риторика.

Чиновники Пентагона посоветовали нескольким странам НАТО смягчить высказывания в отношении России и той угрозы, которую она представляет для Европы.

Американские чиновники считают, что заявления некоторых европейских лидеров и должностных лиц подрывают безопасность на континенте, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что предупреждения с призывом взвешивать публичные заявления в отношении РФ получили Литва, Латвия и Эстония.

Издание отметило, что подобные рекомендации появились именно тогда, когда Белый дом активизировал переговорный процесс по прекращению войны в Украине.

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Однако в самом Пентагоне отказались комментировать ситуацию. В частности, в ответ на просьбу предоставить комментарий представитель Пентагона отметил: "Частные беседы между союзниками остаются именно частными, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения".

Однако, один из источников издания уточнил, что внимание американских чиновников привлекли комментарии европейских лидеров о том, что Россия "загнана в угол" и прибегает к всё более отчаянным мерам, поскольку её успехи на поле боя замедлились.

Источники отметили, что предупреждения в адрес европейских стран высказывал заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

По словам одного осведомленного источника, Колби недавно сказал балтийскому чиновнику, что не следует "раздражать" россиян. Также Колби указал европейцам, что заявления вроде того, что Россию "загнали в угол, как крысу", – это ненужная риторика.

Отношения США и России

Как сообщал УНИАН, по данным телеканала CNN, администрация президента США Дональда Трампа и Кремль обсуждают возможную отмену американских санкций против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который располагает многомиллиардными активами.

По мнению французского издания Le Monde, уступки США в вопросе санкций против России укрепляют позиции Кремля и отдаляют перспективу мирного урегулирования войны против Украины.

По данным издания The Wall Street Journal, украинские военные временно прекратили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы после нескольких недель давления со стороны президента США Дональда Трампа.

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