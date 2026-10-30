Си Цзиньпин проводит рекордные чистки среди высших чиновников Китая, - The Guardian

Кампания Си по искоренению коррупции может использоваться как инструмент для устранения политических соперников или наказания за нелояльность.

Лидер Китая Си Цзиньпин усиливает масштабные чистки среди высших чиновников и исключил из Коммунистической партии рекордное число членов. Как пишет The Guardian, на одном из важных политических мероприятий было зафиксировано беспрецедентное количество пустых мест.

Так, на состоявшемся на этой неделе пятом пленуме – собрании высших должностных лиц, которое проходит примерно раз в год, – из рядов партии было исключено рекордное количество человек: 33.

В работе пленума приняли участие лишь 279 основных и кандидатов в члены Центрального комитета КПК, тогда как в 2022 году их насчитывалось 376. Таким образом, отсутствовало более 25% первоначального состава – во многом из-за проводимых чисток. Это самое большое число "пустых кресел" на пленуме в современной истории Китая.

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В частности, среди исключенных – Чжан Юся, занимавший ранее второй по значимости пост в военной иерархии КНР, и Ма Синжуй, бывший партийный секретарь Синьцзяна. Причины отсутствия других лиц остались неясными.

С момента прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин сосредоточил усилия на искоренении коррупции в рядах партии. Однако в последние годы эта кампания усилилась, затронув чиновников высшего ранга как в партийных, так и в военных структурах. Эксперты задаются вопросом, не используется ли данная кампания также как инструмент для устранения политических соперников или наказания за нелояльность.

Как пишет The Guardian, похоже, Си Цзиньпин все больше недоволен "отсутствием дисциплины" в рядах партии. Ранее в этом году он заявил, что партия должна "выкорчевывать больные деревья", а борьба с коррупцией – это "путь, который никогда не заканчивается".

В результате серии чисток состав Центрального военного совета – высшего органа управления Народно-освободительной армией Китая, в который обычно входят семь человек, – был существенно сокращен. Теперь в нем осталось лишь двое: сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнмин, отвечающий в армии за борьбу с коррупцией.

На съезде в следующем году состав Центрального комитета и Политбюро будет обновлен, однако многие аналитики полагают, что недавние чистки были настолько масштабными, что подходящих кандидатов для продвижения на высокие посты осталось совсем немного.

Си может встретиться с Трампом и Путиным

Ранее стало известно о возможной встрече Трампа, Путина и Си Цзиньпина, на которой будут обсуждаться вопросы войны в Украине. Переговоры могут состояться в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне, Китай. Впрочем, пока что в Китае встречу пока не подтвердили.

В Украине заявили, что такая встреча может лишь усилить желание Путина продолжать войну. Как отметил министр иностранных дел Андрей Сибига, такие переговоры лишь подпитали бы манию величия кремлевского диктатора.

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