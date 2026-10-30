Украина поразила установку 'Искандер-М' в Курской области: почему это важно

Также известно о поражении ремонтных подразделений противника.

Подразделения Сил обороны Украины поразили пусковую установку ОТРК "Искандер-М" в Курской области (РФ). Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что цель была поражена в районе перегрузки баллистических ракет – в районе Фатежа Курской области.

"Почему это важно: каждая уничтоженная пусковая установка "Искандер-М" снижает способность армии РФ наносить баллистические удары по украинским городам", – говорится в сообщении.

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Также ведомство заявило о поражении ремонтных подразделений, что затрудняет противнику восстановление поврежденной техники и ее возвращение на фронт, а также о потере складов боеприпасов, что приводит к снижению огневых возможностей врага.

В частности, были поражены склады боеприпасов армии РФ в районах населенных пунктов Малоянисоль Донецкой области, Новоегоровка Харьковской области и Ганусовка Луганской области.

РФ наносит баллистические удары по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября Россия нанесла удар по исторической части Киева баллистической ракетой "Искандер", оснащенной кассетной боеголовкой К5.

Сергей Бескрестнов (Флеш), советник президента Украины по технологическим инновациям в Вооруженных силах Украины, сообщил, что эта боеголовка взрывается над землей и применяется специально для максимального поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров. По его словам, 58 боевых элементов взрываются в воздухе.

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