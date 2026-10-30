В Украине построят 21 альтернативный мост: где и когда начнут работать новые сооружения

В Киеве через Днепр начнут работать дополнительные мосты.

В Украине построят 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в том числе Днепр. В Киеве первые мосты заработают в начале 2027 года, заявил во время часа вопросов к правительству министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

"В течение последнего месяца РФ систематически атакует мостовую инфраструктуру Украины. Зафиксированы массовые повреждения в Киеве, Запорожье, Днепре, Харькове. Утвержден правительственный проект по скорейшему строительству альтернативных мостовых переправ, в том числе через реку Днепр. Всего предполагается реализация 21 мостовой переправы. Работы в Киеве уже начаты. Первые мосты заработают в начале года", – сообщает Калашник.

Мосты в Киеве через Днепр – последние новости

В результате ударов российских оккупантов на Южном мосту в Киеве через Днепр было зафиксировано несколько попаданий в разных местах. Также были повреждены две ветки столичного метро. Из-за попаданий движение транспорта было ограничено или сильно затруднено.

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Народный депутат Владимир Крейденко заявил, что в Киеве планируют построить как минимум два новых моста. Специальные мобильные мосты планируют смонтировать в течение 3-4 месяцев. Для этих объектов понадобятся дополнительные подъездные пути.

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