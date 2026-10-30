В ОП прокомментировали обвинения Кремля в том, что Зеленский не звонит Путину

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление Кремля о том, возьмет ли российский диктатор Владимир Путин трубку, если ему позвонит президент Украины Владимир Зеленский.
"Это уже не первый раз, когда россияне говорят то ли о звонке, то ли о том, чтобы "пусть едет в Москву", чтобы уйти от необходимости трехстороннего формата на уровне лидеров", – прокомментировал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.
В частности, по его словам, "логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но речь идет именно о встрече и соответствующих переговорах, договоренностях и гарантиях, что, очевидно, сложно реализовать, когда речь идет просто о телефонном звонке".
Заявления Кремля в отношении Украины
Как сообщал УНИАН, 30 октября Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, высказал соображения по поводу возможности телефонного звонка Владимира Зеленского Владимиру Путину. В частности, как отметил Песков, Путин открыт для диалога со всеми лидерами. Но пока президент Украины Владимир Зеленский не звонил.
Ранее в Москве неоднократно заявляли, что если Зеленский хочет встречи с Путиным, то пусть приезжает в Москву. Однако сам Зеленский считает, что такие заявления свидетельствуют о нежелании РФ проводить встречи на уровне лидеров.
В ноябре ожидается возобновление трехстороннего формата переговоров с участием представителей Украины, США и России. Сначала должна состояться встреча на техническом уровне. Украина рассчитывает, что эта встреча состоится в период с 6 по 10 ноября.
По мнению Зеленского, перспектива проведения встречи на уровне лидеров зависит именно от российской стороны. Глава государства подчеркивает, что именно на уровне лидеров необходимо обсуждать такие вопросы, как территории.