Вышел трейлер жуткого триллера 'Slayground. Игра на выживание' от A24 (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 28 января 2027 года.

Вышел трейлер жуткого фильма "Slayground. Игра на выживание" от студии A24.

Лента сочетает в себе элементы слэшера, детектива и психологического триллера, превращая ночь ужасов в смертельно опасную игру.

По сюжету фильма, накануне Хэллоуина сотрудник популярного аттракциона ужасов Slayground просыпается среди тел своих убитых коллег. Не помня, что произошло, он мгновенно становится главным подозреваемым в кровавой бойне. Пока полиция и разъяренная толпа начинают настоящую охоту, мужчина пытается найти настоящего убийцу и доказать свою невиновность. Однако чем ближе он подходит к правде, тем больше доказательств свидетельствует против него.

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Актерский состав фильма объединил ряд ярких звезд современного кино и телевидения. Главную роль исполнил Кори Майкл Смит, известный зрителям по сериалу "Готэм", где он сыграл молодого Риддлера, а также по фильмам "Май, декабрь" и "Субботний вечер". Ему составила компанию Чейз Суи Вондерс, которая приобрела популярность благодаря ролям в фильмах "Тело тело тело" и "Город астероидов".

Софи Уайлд привлекла внимание мировой аудитории после нашумевшего хоррора "Говори со мной" и провокационной картины "Хорошая плохая девочка", а Янг Мазино стал одним из открытий последних лет благодаря сериалу "Грызня". Также в картине снялись Имоджен Путс, известная по фильмам "Зеленая комната" и "28 недель спустя", Джеймс Бэдж Дэйл ("Железный человек 3", "1923") и Стивен Рут, которого зрители знают по сериалам "Барри" и "Наследники".

"Slayground. Игра на выживание" – творение режиссера и сценариста Джереми Солньера ("Зеленая комната", "Руины прошлого"), известного своим умением строить остросюжетные истории, в которых напряжение не ослабевает до последней минуты. Зрителей ждет взрывная смесь атмосферного хоррора, детективной интриги и непрерывного саспенса.

Особое настроение фильму придает музыка лауреатов премии "Оскар" Трента Резнора и Аттикуса Росса, авторов саундтреков к фильмам "Социальная сеть", "Душа" и "Соперники". Их музыка усиливает атмосферу тревоги и неопределенности, которая сопровождает зрителя на протяжении всего фильма.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет 28 января 2027 года.

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