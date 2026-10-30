Популярный аэропорт в Италии закроется на целый месяц

В ноябре туристам будет сложнее попасть в третий по величине город Италии.

Аэропорт Неаполя (Aeroporto Internazionale di Napoli - Capodichino), являющийся одним из самых загруженных в Италии, в ноябре 2026 года временно закроют для проведения ремонтных работ.

Как сообщается на сайте аэропорта, он будет закрыт с 1 по 30 ноября в связи с проведением масштабных работ по восстановлению взлетно-посадочной полосы.

При этом отмечается, что часть рейсов будет временно перенесена из Неаполя в аэропорт соседнего Салерно (Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento).

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В частности, оттуда будут выполняться рейсы по 15 внутренним и международным направлениям от авиакомпаний Ryanair, easyJet, Aeroitalia, ITA Airways, Aeroitalia, Transavia, Vueling, Air Arabia Maroc, flydubai, Eurowings, Iberia, Transavia France, Air Cairo и Neos.

Чтобы облегчить жизнь пассажирам, вынужденным сменить место вылета или посадки, в ноябре будут запущены специальные автобусные рейсы между площадью Гарибальди в Неаполе и аэропортом Салерно (в обоих направлениях).

Также будет увеличена частота движения автобусов между аэропортом Салерно и железнодорожным вокзалом Салерно.

По другим рейсам, которые должны были выполняться в аэропорт Неаполя в ноябре 2026 года, допассажирам стоит уточнять информацию у своих авиакомпаний.

Другие новости авиакомпаний

Как сообщал УНИАН.Туризм, с 10 ноября 2026 года вступят в силу новые правила ирландского лоукостера Ryanair, касающиеся багажа.

Также не так давно Федеральное управление гражданской авиации США разрешило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 MAX 10 – самого большого самолета чрезвычайно популярного семейства 737 MAX.

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