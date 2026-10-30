Чужеродные змеи 'захватили' европейские острова: откуда они взялись

Самый распространенный из них – подковообразный полоз (Hemorrhois hippocrepis), который уже встречается на более чем 90 % территории Ибицы.

Инвазивные змеи активно заселяют Балеарский архипелаг и постепенно распространяются между островами. Лучше всего к местным условиям приспособился подковообразный змей (Hemorrhois hippocrepis), который в настоящее время является самым распространенным видом змей на архипелаге. Об этом сообщает WP Tourism.

По словам биологов, эта рептилия хорошо адаптировалась к местной среде, а ее численность и ареал продолжают расти. Особое беспокойство вызывает влияние змей на эндемичную фауну островов.

Первые змеи могли попасть на Ибицу вместе с грузом оливковых деревьев

Как рассказал PAP биолог Ассоциации охраны природы "Паломбара" Педро Алвес, первые подковообразные змеи, вероятно, прибыли на острова с Пиренейского полуострова или из Северной Африки.

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"Первые мечохвостки, вероятно, попали туда благодаря морскому грузу оливковых деревьев из материковой Испании на Ибицу", – пояснил специалист.

Впоследствии змеи начали самостоятельно распространяться по архипелагу. По словам биолога, они хорошо плавают и могут преодолевать небольшие расстояния между островами. Помимо Ибицы, их обнаружили на Форментере и других территориях.

Рептилии также заселили небольшие острова группы Питиусы, расположенной в западной части Балеарского архипелага. В частности, речь идет о С'Эспальмадор, С'Эспардель, Тагомаго и Эс-Ведру. Благодаря способности плавать ящериц можно встретить даже на пляжах.

Распространение змей угрожает местным ящерицам Podarcis pityusensis

Увеличение количества чужеродных змей усиливает давление на местную фауну. Особенно уязвима ящерица Podarcis pityusensis, обитающая на Балеарских островах.

По последним оценкам, подковообразный змей уже распространился более чем на 90 % территории Ибицы. Дальнейшее увеличение его ареала может привести к быстрому сокращению численности местных ящериц.

Педро Алвес отметил, что этот вид рептилий страдает не только от одного хищника.

"Для этой ящерицы, обитающей на Балеарских островах, мечохвост – лишь один из нескольких враждебных видов змей. На них также охотится обыкновенная травяная ужа (Natrix maura)", – рассказал биолог.

На островах Питиусы обнаружили четыре чужеродных вида змей

По словам Алвеса, на островах Питиусы, помимо подковообразного полоза и водяной ужи (Natrix maura), встречаются еще два чужеродных вида змей.

Один из них – ступенчатый полоз (Zamenis scalaris), который также представляет угрозу для местных ящериц, хотя его влияние оценивается как менее значительное.

Четвертый вид – монпельезский полоз, распространенный в западной части Средиземноморья. На Балеарских островах он является чужеродным видом и, по словам биолога, распространяется по архипелагу так же быстро, как и подковообразный полоз.

Педро Алвес считает, что местным властям необходимо как можно скорее начать программу по сохранению ящерицы Podarcis pityusensis, численность которой оказалась под угрозой из-за распространения инвазивных хищников.

Новые виды змей – интересные новости

Как сообщал УНИАН, в Лаосе исследователи обнаружили новый вид ядовитой ямковой гадюки, обитающей на стенах пещер и известняковых образованиях. Змея отличается желто-оранжевой мордой, а ее существование подтвердили с помощью генетических исследований и анализа внешних признаков.

Исследование проводилось в октябре 2024 года в округе Ванг Вьенг в Лаосе. Ученые классифицировали змею как новый вид – Protobothrops flavirostris.

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