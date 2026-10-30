Песков иронически ответил, возьмет ли Путин трубку, если позвонит Зеленский

Как сообщил пресс-секретарь Путина, на данный момент никто со стороны Украины в Кремль не звонил.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу со всеми лидерами. Но пока президент Украины Владимир Зеленский не звонил. Видео общения с Песковым опубликовал корреспондент "Кремлевского пула" Александр Юнашев в Telegram.

В частности, Песков сначала ответил на вопрос, что будет, если в Кремль позвонит президент Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин готов поговорить с лидерами Франции и Германии.

Видео дня

"Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми", – сказал Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь также ответил на вопрос, что будет, если президент Украины Владимир Зеленский позвонит Путину.

"Никто пока не звонил", - сказал Песков.

Мирные переговоры – встреча Зеленского и Путина

Как сообщил УНИАН, раньше в Кремле заявили, что готовы встретиться с Зеленским, если президент Украины приедет в Москву. При этом, Зеленский считает, что такие заявления свидетельствуют о том, что на самом деле в России не желают проводить встречи на высоком уровне.

Вместе с стем, по мнению Зеленского, сигналом, который будет означать готовность России к миру, может стать достижение энергетического перемирия или трехсторонняя встреча лидеров государств.

16 октября Зеленский заявил, что Путин планирует оставаться при власти в России и после завершения войны. В этой связи президент Украины предупредил европейских лидеров, что Россия будет и дальше представлять опасность даже после войны.

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