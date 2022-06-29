Российские войска с 25 июня на 2 км продвинулись в сторону города.

Российские захватнические войска с 25 июня на 2 км продвинулись в сторону Лисичанска.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в микроблоге Twitter со ссылкой на данные разведки.

"Российские силы продолжают получать постепенные успехи в их усилиях по окружению города Лисичанск. С 25 июня 2022 года российские силы продвинулись дальше еще на 2 км возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, на Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения Лисичанска.

Напомним, 27 июня оккупанты ударили из "Ураганов" по месту, где жители Лисичанска набирают воду для своих нужд. Как следствие, восемь человек погибли на месте, среди них один ребенок. Еще 21 человек ранен. Травмы различной степени тяжести. Люди госпитализированы в больницу в Краматорске.

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