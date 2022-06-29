На Россию поедет новый "груз 200" / фото УНИАН

За минувшие сутки уничтожено 200 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 июня ориентировочно составили:

- личного состава - около 35 тыс. 450 (+200) человек ликвидировано,

- танков ‒ 1572 (+5) единиц,

- боевых бронированных машин - 3720 (+16) единиц,

- артиллерийских систем – 781 (+3) единиц,

- реактивных систем залпового огня - 246 (+3) единиц,

- средства ПВО - 103 (+1) единиц,

- самолетов - 217 единиц,

- вертолетов – 185 единиц,

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),

- крылатые ракеты - 142 (+3),

- корабли/катера - 14 единиц,

- автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) единиц,

- специальная техника - 61 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине по состоянию на 29 июня / инфографика УНИАН

Ранее британская разведка предупредила, что ВС РФ приблизились к Лисичанску.

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