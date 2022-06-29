За минувшие сутки уничтожено 200 российских захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 35 тыс. 450 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1572 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин - 3720 (+16) единиц,
- артиллерийских систем – 781 (+3) единиц,
- реактивных систем залпового огня - 246 (+3) единиц,
- средства ПВО - 103 (+1) единиц,
- самолетов - 217 единиц,
- вертолетов – 185 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 640 (+4),
- крылатые ракеты - 142 (+3),
- корабли/катера - 14 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2598 (+9) единиц,
- специальная техника - 61 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее британская разведка предупредила, что ВС РФ приблизились к Лисичанску.