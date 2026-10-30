В США впервые представили готовый космоплан нового поколения (фото)

Apeiron сможет перевезти до шести туристов за один полет.

Virgin Galactic представила первый космический корабль класса Delta. Он предназначен для состоятельных туристов, желающих приблизиться к космосу, сообщила компания.

"Новый космический корабль будет называться Apeiron. Название происходит от древнегреческого понятия бесконечности. Apeiron олицетворяет безграничные возможности, которые космические полеты открывают для каждого из нас в отдельности и для всего человечества в целом", – написала Virgin Galactic на своем сайте.

Аппарат доставили с завода Spaceship Factory в Аризоне на главную базу компании в Нью-Мексико. Во время транспортировки космоплан был закреплен под самолетом-носителем Eve. Там он пройдет подготовку перед началом серии испытательных полетов.

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Первый космический корабль Virgin Galactic класса Delta должен заменить предыдущую модель компании – VSS Unity, которая совершила семь суборбитальных полетов с пассажирами в 2023–2024 годах.

После приземления последнего экипажа в июне 2024 года компания приостановила полеты, чтобы сократить расходы и сосредоточиться на разработке космоплана нового поколения.

По сравнению с предшественником, Apeiron имеет большие размеры и может перевозить шестерых пассажиров вместо четырех, как VSS Unity. Таким образом, Virgin Galactic получит два дополнительных платных места на каждый рейс.

Еще одно существенное отличие – частота суборбитальных полетов. Unity мог совершать лишь один полет в месяц, но космопланы Delta будут требовать меньшего объема технического обслуживания между рейсами. Конструкция Apeiron рассчитана на выполнение до восьми полетов в месяц.

Apeiron будет использовать ту же схему запуска, что и его предшественник. Самолет-носитель VMS Eve компании Virgin Galactic взлетит с закрепленным под центральной частью крыла космопланом Apeiron, а затем отсоединит его на высоте около 13 500 метров над землей.

После отсоединения космоплан запускает ракетные двигатели и поднимается на максимальную высоту 87 километров. Это значительно ниже международно признанной границы космоса, известной как линия Кармана, которая проходит на высоте 100 километров.

На этой высоте пассажиры могут в течение нескольких минут испытать невесомость. Они смогут отстегнуть ремни безопасности и свободно передвигаться внутри кабины в течение трех-четырех минут, прежде чем космоплан начнет снижение.

В Virgin Galactic ожидают, что новый космоплан будет приносить больше дохода, поскольку он рассчитан на более частые полеты с меньшими эксплуатационными расходами, чем его предшественник.

В то же время стоимость одного пассажирского места на борту нового аппарата существенно выросла. Сегодня цена билета на суборбитальный полет от Virgin Galactic на новом космоплане составляет около 850 000 долларов за одно место.

Космический туризм – другие новости

Главным конкурентом Virgin Galactic в сегменте суборбитального космического туризма является американская компания Blue Origin. Для полетов она использует многоразовую ракетную систему New Shepard с вертикальным взлетом и посадкой.

Впрочем, у Blue Origin также возникают трудности с развитием этого направления, ведь программу до сих пор не удалось сделать прибыльной. Кроме того, после аварии в 2022 году полеты на длительное время приостановили.

В настоящее время компания сосредоточилась на другом проекте – тяжелой двухступенчатой ракете New Glenn, которая должна стать конкурентом ракет-носителей SpaceX. В 2025 году Blue Origin впервые вернула новую многоразовую ракету после старта.

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