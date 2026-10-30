С криптобиржи Binance похитили $6,3 миллиарда за 20 минут: что известно об атаке

Это самый масштабный взлом в истории криптоиндустрии.

Хакеры похитили 6,3 млрд долларов с Binance – крупнейшей в мире криптовалютной биржи. По оценкам аналитиков, это самый масштабный взлом в истории криптоиндустрии.

Как пишет Reuters, американские аналитические компании в сфере блокчейна TRM Labs и Chainalysis заявили, что за атакой стоят хакеры из Северной Кореи.

По заявлению TRM Labs, злоумышленники атаковали кошельки Binance в 10 различных блокчейнах и вывели основную часть средств примерно за 20 минут.

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"На основании убедительных данных, полученных как в блокчейне, так и за его пределами, TRM связывает эту атаку с TraderTraitor – элитным северокорейским хакерским подразделением", - говорится в заявлении.

Binance сообщила, что в сотрудничестве с партнерами удалось заморозить часть похищенных активов – на данный момент обнаружено около 3 млрд долларов. О судьбе оставшихся 3,3 млрд долларов биржа не упомянула, однако соучредитель компании И Хэ (Yi He) заявила, что биржа покроет "все убытки, возникшие в результате взлома".

В Binance также отметили, что средства пользователей на депозитах не пострадали, а возобновление возможности вывода активов ожидается в ближайшие 48 часов.

По данным TRM Labs, ряд особенностей этой атаки совпадает с признаками предыдущих взломов, связываемых с Северной Кореей – в частности, со взломом криптовалютной биржи Bybit в 2025 году, который, по версии Федерального бюро расследований США, был организован Пхеньяном.

По предварительным данным, инцидент мог начаться со взлома ноутбука, принадлежащего одному из инженеров компании. Это позволило злоумышленнику получить доступ к одной из систем и совершить несанкционированные операции по выводу средств, сообщили в Binance.

По оценкам аналитической компании Chainalysis и других экспертов отрасли, этот инцидент может стать крупнейшей кражей криптовалюты в мире.

Азиатские рынки отреагировали на новость незамедлительно. Курс биткоина упал более чем на 3%, достигнув шестинедельного минимума в 76 368 долларов, а стоимость эфира снизилась более чем на 3% – до двухмесячного минимума в 2178 долларов. Токен BNB (изначально запущенный как Binance Coin и используемый, в частности, для оплаты комиссий на платформе Binance) за последние сутки подешевел на 5%, до 709,70 доллара, согласно данным агрегатора CoinGecko.

На платформе Binance, где пользователи могут покупать, продавать и торговать цифровыми активами, зарегистрировано 335 миллионов человек по всему миру. Согласно годовому отчету биржи за 2025 год, объем активов, находящихся под ее управлением, составил около 162,8 млрд долларов.

Напомним, еще в начале прошлой недели биткоин поднялся выше 82 000 долларов, восстановившись вместе с другими рисковыми активами на фоне снижения цен на нефть.

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