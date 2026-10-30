Маршруты в Олешках уже разминированы: Лубинец рассказал, когда начнут эвакуацию

По словам омбудсмена, подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также машины скорой помощи для людей с ограниченной подвижностью.

Подготовка к гуманитарной миссии в Олешках вступает в завершающую стадию. Об этом сообщил в Telegram Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что завершено разминирование определенных маршрутов, а гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке – ожидается, что он прибудет в центральную больницу.

"Для людей, желающих выехать, такая возможность будет обеспечена до 14:00. Будут организованы все необходимые меры безопасности. Раздача гуманитарной помощи начнется после 14:30", – сообщил Лубинец.

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По его словам, делегации Украины, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии, а также присутствуют журналисты из трех стран. Он подчеркнул, что цель гуманитарной миссии – доставить гуманитарную помощь гражданскому населению и содействовать безопасному выезду всех, кто желает покинуть город.

Также Лубинец сообщил, что с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой координируют дальнейшие действия в рамках миссии, находясь в Армянске.

"На данный момент всё подготовлено на высоком уровне. Мы везем гуманитарную помощь для местных жителей города Олешки", – написал он и добавил, что особое внимание уделяют пожилым людям, лицам с инвалидностью и всем, кто из-за состояния здоровья или других обстоятельств не может самостоятельно позаботиться о себе.

Кроме того, подчеркнул омбудсмен, подготовлено 25 автобусов на 750 мест, а также машины скорой помощи для маломобильных.

"Отдельное и не менее важное направление нашей работы – обеспечение возможности выезда гражданского населения. Каждому, кто желает покинуть Олешки, будет предоставлена возможность безопасно выехать. В то же время те, кто принял решение остаться, могут остаться и получат всю необходимую гуманитарную поддержку", – подчеркнул Лубинец.

Гуманитарная миссия в Олешках

Как сообщал УНИАН, 27 октября с 3:00 вокруг города Олешки Херсонской области ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Этот режим продлится до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что граждане Украины, выразившие желание эвакуироваться из оккупированного города Олешки в Украину, сначала должны выехать в Россию, а затем в Беларусь по пути на территорию, контролируемую правительством Украины.

Олешки находятся под оккупацией России, там наблюдалась гуманитарная катастрофа, поскольку у людей не хватало еды.

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