Российские войска обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны Украины в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

Возле государственной границы с Сумской областью российские оккупанты разместили реактивные системы залпового огня "Град".

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

По данным Генштаба, на Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

Оккупанты обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны Украины в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

"С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости к государственной границе Украины реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сводке.

На Харьковском направлении, добавляют в Генштабе, подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. С целью уточнения положения украинских войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.

Кроме того, на Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.

Также они осуществляли обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.

"В рамках логистического обеспечения и комплектования войск, понесших потери, противник переместил в определенные районы вооружение и военную технику", - говорится в сводке.

Отдельно сказано, что на Волынском и Полесском направлениях продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. По имеющейся информации, на период с 28 июня по 16 июля в Гомельской области спланировано проведение военных сборов с военнообязанными. По планам сборов будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведения боевого слаживания, а также организации охраны и обороны объектов.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории Беларуси по объектам на территории Украины.

Ситуация на Сумщине:

23 июня российские захватчики применили запрещенные фосфорные снаряды для обстрела Сумщины.

24 июня оккупанты обстреляли из артиллерии Бояро-Лежачие на Сумщине.

25 июня враг нанес удары неуправляемыми ракетами с вертолетов по Краснопольской общине Сумской области. Российские вертолеты совершили шесть пусков по украинской территории.

Украинские пограничники объяснили, зачем войска РФ остаются возле Сумщины и Черниговщины.

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