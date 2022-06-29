Возле государственной границы с Сумской областью российские оккупанты разместили реактивные системы залпового огня "Град".
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
По данным Генштаба, на Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.
Оккупанты обстреляли из артиллерии позиции Сил обороны Украины в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.
"С целью огневого поражения приграничных районов Сумской области отмечено развертывание в непосредственной близости к государственной границе Украины реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сводке.
На Харьковском направлении, добавляют в Генштабе, подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых позиций. С целью уточнения положения украинских войск враг провел воздушную разведку в районах населенных пунктов Циркуны, Кутузовка.
Кроме того, на Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск.
Также они осуществляли обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Маяки и Серебрянка.
"В рамках логистического обеспечения и комплектования войск, понесших потери, противник переместил в определенные районы вооружение и военную технику", - говорится в сводке.
Отдельно сказано, что на Волынском и Полесском направлениях продолжается проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси. По имеющейся информации, на период с 28 июня по 16 июля в Гомельской области спланировано проведение военных сборов с военнообязанными. По планам сборов будут отработаны вопросы формирования отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проведения боевого слаживания, а также организации охраны и обороны объектов.
Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов с территории Беларуси по объектам на территории Украины.
Ситуация на Сумщине:
23 июня российские захватчики применили запрещенные фосфорные снаряды для обстрела Сумщины.
24 июня оккупанты обстреляли из артиллерии Бояро-Лежачие на Сумщине.
25 июня враг нанес удары неуправляемыми ракетами с вертолетов по Краснопольской общине Сумской области. Российские вертолеты совершили шесть пусков по украинской территории.
Украинские пограничники объяснили, зачем войска РФ остаются возле Сумщины и Черниговщины.
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