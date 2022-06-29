Цель российских оккупантов - окружить город Лисичанск.

Русские захватчики имеют частичный успех на Бахмутском направлении и закрепляются в районе Углегорской ТЭС.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, на Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на ведении боевых действий на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.

Так, на Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеяровка – Верхнекаменка.

Также на Бахмутском направлении ведет наступление в направлениях Медная Руда-Клиновое. Оккупанты имеют частичный успех, закрепляются в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС).

"С целью сохранения темпа наступления на указанном направлении оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой", - говорится в сводке.

Кроме того, на Новопавловском направленим оккупанты переместили до двух батальонных тактических групп с Авдеевского и Бахмутского направлений.

В то же время на Авдеевском, Кураховском и запорожском направлениях враг активных действий не вел. Оккупанты осуществляют систематический огневой воздействие с целью сковывания подразделений Сил обороны Украины и недопущения их переброски на другие направления.

На Южнобугском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков основные усилия сосредотачивают на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

На Криворожском направлении враг, с целью усиления своих подразделений, переместил в определенный район к одной батальонной тактической группе.

"Наши самолеты и вертолеты продолжают наносить авиационные удары по скоплениям живой силы и военной техники противника на определенных направлениях. Оккупанты и дальше несут значительные потери в боях с Силами обороны Украины", - отмечается в сводке.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что 28 июня русские войска ударили по территории Криворожской ТЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: