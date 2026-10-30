Сколько стоят 100 долларов в 'ПриватБанке': актуальный курс валют на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 30 октября, снизился на 9 копеек и составляет 45,90 гривне за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 55 копеек и составляет 51,20 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,30 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4590 грн. 100 евро обойдутся в 5120 грн.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу остался без изменений и составляет 45,87 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 53 копейки и составляет 51,28 гривни.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 30 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,53 гривни за доллар. То есть украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу был установлен на уровне 50,68 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

Курс доллара к гривне в банках 30 октября снизился на 2 копейки и составляет 46,04 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодняможно по среднему курсу 45,37 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился на 4 копейки и составляет 51,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

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