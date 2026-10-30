Драпатый распорядился усилить контроль за работой ВЛК при ТЦК

Цель – повысить качество медицинских осмотров военнообязанных и исключить призыв тех граждан, которые по состоянию здоровья не могут пройти осмотр.

Контроль за работой военно-медицинских комиссий (ВМК) при Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будет существенно усилен. Соответствующий приказ подписал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-майор Михаил Драпатый. Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины майор Дмитрий Лиховой.

В частности, цель усиления контроля заключается в том, чтобы "повысить качество медицинских осмотров военнообязанных, исключить призыв на военную службу граждан, которые по состоянию здоровья не могут её проходить, а также предотвратить любые проявления коррупции во время мобилизационных мероприятий".

Таким образом, вводится тщательный мониторинг обоснованности решений ВЛК.

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"Особое внимание будет уделяться случаям, когда человека признали годным к службе, но впоследствии военно-медицинская комиссия установила его негодность из-за заболеваний, не связанных с прохождением службы", – отметил Лиховой.

В связи с этим медицинские учреждения и конкретные специалисты будут нести ответственность за фиктивные или небрежные заключения.

Вместе с тем отдельный акцент будет делаться на более тщательном обследовании людей с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться уже в первые месяцы военной службы.

По словам представителя Главного управления коммуникаций ВСУ, вводится постоянный мониторинг решений ВЛК.

"По его результатам будут проводиться проверки работы комиссий. Для председателей и членов ВЛК при ТЦК и СП будут регулярно организовываться специальные учебные курсы, в частности по современным стандартам диагностики во время медицинских осмотров", – добавил Лиховой.

Кроме того, усиливается надзор за тем, как должностные лица ТЦК и СП направляют военнообязанных на медосмотры, оформляют документы и вносят информацию в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

По словам Лихового, эти решения соответствуют принципам, которые Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины обнародовал в сентябре.

"Среди них – честная оценка реального положения дел, готовность признавать ошибки и исправлять их. Ведь проблемы, которые замалчивают или игнорируют, только усугубляются", – подчеркнул Лиховой.

Он отметил, что каждый выявленный недостаток должен быть проанализирован и устранен.

Другие приказы Драпатого – главное

Как сообщал УНИАН, ранее Драпатый распорядился усложнить жизнь военным "коррупционерам".

В сентябре Драпатый подчеркнул, что Украина должна создать стабильную систему управления человеческим капиталом армии, внедрять инновации в вооруженные силы, предоставить низовым командирам большую свободу действий, но первоочередной задачей является стабилизация фронта.

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