Геймеры останутся без ПК: цены на видеокарты выросли на 35% всего за три месяца

После роста на 15% в августе и 7% в сентябре рынок прибавил еще 10% в октябре.

Мировые цены на видеокарты за последние три месяца выросли примерно на 35%. Только в октябре графические ускорители подорожали в среднем на 10% по сравнению с сентябрем. Такие данные приводят специалисты Hardware Unboxed, проанализировавшие стоимость видеокарт в десяти странах, включая США, Германию, Великобританию, Канаду, Австралию и Польшу.

Сильнее всего подорожали флагманские модели Nvidia. Например, RTX 5090 за месяц прибавила в цене в среднем 32%: в США самая доступная версия теперь стоит $9400 (~420 000 грн) против $6890 в сентябре, а в Германии – 8000 евро (~405 000 грн) вместо 5640 евро.

Заметно подорожала RTX 5080, средняя стоимость которой увеличилась на 22% за месяц. В Германии ее цена достигла 2100 евро (~105 000 грн), что на 40% выше сентябрьского показателя. Кроме того, в некоторых магазинах наблюдается дефицит этой модели.

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Рост цен затронул и продукцию конкурентов Nvidia. Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ памяти подорожала в среднем на 17%, а RX 9070 и RX 9070 XT – на 12%. Видеокарта Intel Arc B580 прибавила в цене около 10%. По оценке Hardware Unboxed, сейчас видеокарты стоят в среднем на 44% дороже рекомендованных цен на старте продаж.

Hardware Unboxed отмечает, что подорожание охватило большинство актуальных моделей GeForce, Radeon и Intel. Эксперты не видят предпосылок для скорого снижения цен и считают, что распродажи Black Friday в этом году могут оказаться одними из самых невыгодных за последнее время.

Ранее один из ключевых поставщиков компонентов для Apple, SK hynix, заявил, что глобальный дефицит DRAM и NAND не исчезнет в ближайшие годы. Компания ожидает, что спрос на память будет превышать предложение и в 2030 году.

Эксперты заявляют о конце эпохи дешевых ПК. Производители вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать удорожание памяти.

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