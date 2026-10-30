Украине не хватает 29 миллиардов евро: Корецкий ответил, хватит ли денег военным

Международная помощь до конца года остается под вопросом.

До конца текущего года общая потребность Украины в дополнительном западном финансировании составляет около 29 млрд евро. Однако выплаты военнослужащим будут производиться в полном объеме, заявил во время часа вопросов к правительству премьер-министр Сергей Корецкий.

"Прошлой неделей в парламенте были достигнуты хорошие результаты – были приняты законы, что дает уверенность в поступлении как минимум 4 млрд евро в ноябре. Но общая потребность – около 29 млрд евро", – отмечает глава правительства.

По его словам, для Сил обороны денег хватит в полном объеме – это основной приоритет.

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"В парламенте остаются сложные, деликатные законопроекты. Если голосование затянется, деньги в этом году не поступят. И возникнут проблемы с выплатами. Но для Сил обороны угрозы в выплатах нет", – обещает Корецкий.

В настоящее время правительство готово в полной мере профинансировать все текущие бюджетные расходы.

"Был временный разрыв ликвидности, и мы временно приостановили непервоочередные платежи. Сейчас буквально за несколько дней мы дозакроем октябрьские платежи. Выровняли всё, как и обещали", – сообщает Корецкий.

Международная помощь Украине – последние новости

По прогнозам Нацбанка, Украина должна получить в 2026 году около 50 млрд долларов прямой бюджетной поддержки и более 32 млрд долларов в рамках оборонной программы Ukraine Support Loan. Общая сумма поступлений составит около 82 млрд долларов.

В следующем году прогнозные цифры составляют 52 млрд долларов и 37 млрд долларов соответственно, что в сумме дает 87 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский по итогам беседы с премьер-министром Великобритании Бернемом сообщил, что Великобритания на следующие три года выделит Украине дополнительные 10 миллиардов фунтов (около 13,3 миллиарда долларов).

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