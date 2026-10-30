Украинская делегация прибыла в Олешки, люди плачут от счастья: Лубинец показал видео

Корецкий сообщил, что жители Олешек "по сложному маршруту" попадут на территорию Беларуси, а из Беларуси пересекут таможенную территорию Украины.

Украинская делегация уже благополучно добралась до оккупированных Олешек, началась эвакуация. Об этом сообщил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Началась эвакуация и раздача гуманитарной помощи. Режим тишины продолжается. Подробности позже", – написал он в Telegram.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram опубликовал видео своей встречи с жителями оккупированных Олешек Херсонской области. Люди радуются и плачут.

Видео дня

Лубинец отмечает, что украинская делегация благополучно добралась до города Олешки.

"Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается дальше. Сейчас на месте общаюсь с местными жителями, чтобы узнать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего. Подробности сообщу позже", – подчеркнул он.

Люди радуются, что могут уехать. Они отметили, что многие все еще остаются в Олешках. "Это их собственный выбор", – прокомментировал Лубинец. При этом он добавил, что важно, чтобы те, кто остается, получили гуманитарную помощь.

Лубинец отметил, что с ним приехали журналисты. Люди радостно отреагировали, увидев корреспондента канала "1+1".

Подробности об эвакуации из Олешек

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время "Часа вопросов" в Верховной Раде Украины сообщил, что 527 человек решили выехать из Олешек на территорию, подконтрольную правительству Украины.

Однако позже он опроверг эту информацию.

"Я ошибочно сообщил о количестве людей, которых планируют вывезти из Олешек. Приношу свои извинения. Точных цифр на данный момент нет. Спасательная операция продолжается, и данные меняются", – отметил он.

Корецкий добавил, что официальные данные будут сообщены после завершения процесса эвакуации.

"Сегодня до 14 часов планируется завершить предварительный медицинский осмотр тех людей, которые будут выезжать на территорию Украины. После проведения первичного медицинского осмотра эта информация передается Минздраву Украины: будут составлены личные карточки и досье о состоянии здоровья наших украинцев, чтобы максимально быстро и качественно подготовиться к их приему", – подчеркнул он.

По его словам, далее жители Олешек "по сложному маршруту" попадут на территорию Беларуси, а из Беларуси пересекут таможенную территорию Украины.

"В Чернигове и в Киевской области будут проводиться повторные осмотры и оказание первичной медицинской помощи, а также обеспечение всеми необходимыми средствами на первое время", – сообщил Корецкий.

Он отметил, что далее эвакуированных будут размещать в регионах Украины.

Гуманитарная миссия в Олешках – что известно

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что подготовка к гуманитарной миссии в Олешках выходит на завершающий этап.

Лубинец говорил, что для людей, желающих выехать, такая возможность будет обеспечена до 14:00 30 октября. Будут организованы все необходимые меры безопасности. Раздача гуманитарной помощи начнется после 14:30.

Если до полномасштабного вторжения в Олешках проживали 24 тысячи человек, то сейчас, по данным МВА, по состоянию на июнь 2026 года, оставалось около двух тысяч, из них почти 50 детей. Однако местные жители, которые уехали, отмечали, что в городе находится около трёх тысяч человек.

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