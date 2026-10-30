В Украине обнаружили уникальный гриб, который 'любит' пожары (фото)

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали гриб, который не похож на другие – это пиронема, гриб, который появляется на пепелищах и помогает восстанавливать лес. Об этом рассказали специалисты заповедника.

Говорят, что после лесного пожара территория часто выглядит мертвой: деревья обуглены, растительность уничтожена, а почва покрыта пеплом. Однако даже в таких условиях природа постепенно восстанавливается. Одними из первых организмов, появляющихся на пепелищах, могут быть грибы пиронемы – вид, приспособленный к жизни после пожаров.

Для этого гриба огонь – не только разрушительный фактор, но и условие, способствующее развитию. Его споры способны выдерживать неблагоприятные условия, а тепло и изменения химического состава почвы после горения создают благоприятную среду для их прорастания.

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Пиронема имеет необычный вид: в отличие от большинства знакомых грибов, у нее нет ножки и шляпки. Ее плодовые тела небольшие, чашеобразной формы, розового, оранжевого или красновато-оранжевого цвета.

"Пиронема не похожа на привычные нам грибы с ножкой и шляпкой. Ее плодовые тела крошечные, чашеобразные, розовые, оранжевые или красновато-оранжевые. Они могут срастаться между собой, образуя на обгоревшей почве сплошные пятна или коркообразные скопления. На фоне черного угля такая яркая окраска особенно заметна", – отмечают исследователи.

Восстановление леса начинается задолго до того, как на пепелище появляются первые зеленые ростки. Иногда его ранние признаки можно увидеть прямо под ногами – на земле, которая еще сохраняет следы пожара, подчеркивают в заповеднике.

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Напомним, на Волыни, в лесах Любомльского района, местная жительница Юлия Иванчук нашла золотистый боровик – съедобный гриб семейства болетовых. Его часто называют "канадским" или "американским", поскольку естественным ареалом вида является Северная Америка. В Европе он появился, согласно источникам, в начале XXI века. Вероятно, споры или грибница попали сюда вместе с саженцами сосен, которыми засаживали дюны.

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