Одна из стран Европы готовится ограничить движение на автомагистралях до 80 км/ч: какая причина

Такая мера должна помочь сэкономить топливо на фоне проблем с поставками нефтепродуктов. Однако окончательного решения пока нет.

Швейцария может существенно снизить максимально допустимую скорость на автомагистралях – с привычного уровня до 80 км/ч. Такую возможность рассматривают на случай серьезной нехватки топлива, сообщает издание Blick.

Федеральное ведомство по экономическому снабжению страны этой осенью подало в федеральную администрацию предложение о введении такого ограничения.

В ведомстве подтвердили, что этот вариант находится на рассмотрении. Там пояснили, что в случае серьезного дефицита топлива снижение скорости дополнит использование обязательных резервов и позволит дополнительно сэкономить топливо.

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В то же время конкретные условия введения ограничения и объемы возможной экономии еще предстоит определить. Пока решение не принято, но в случае серьезной нехватки топлива Федеральный совет Швейцарии может распорядиться о снижении скорости.

Проблемы с поставками топлива беспокоят швейцарские власти уже несколько недель. Ситуацию с обеспечением нефтепродуктами пока оценивают как "очень напряженную".

В пятницу федеральные власти разрешили использовать до 45 миллионов литров дизельного топлива из обязательных резервов. Это чуть меньше 4% имеющихся запасов. Причиной стали, в частности, задержки поставок из-за сильных дождей на юге Франции.

Проблемы возникали и раньше. В сентябре Швейцарии пришлось задействовать резервы топлива из-за аварии на нефтеперерабатывающем заводе в Крессие. Единственный нефтеперерабатывающий завод страны тогда примерно на две недели остановил работу из-за технической неисправности.

На стоимость топлива влияют не только цены на нефть и неопределенность на международных рынках. Важную роль играют также расходы на транспортировку импортируемых нефтепродуктов. В частности, низкий уровень воды в Рейне затрудняет судоходство и удорожает доставку топлива.

Рынок топлива – последние новости

Напомним, нефтеперерабатывающие предприятия РФ увеличили объемы производства дизельного топлива в октябре после соглашения Трампа и Путина. До этого производство сократилось после украинских ударов по НПЗ.

На фоне новостей о соглашении заместитель председателя российского правительства Александр Новак заявил, что Москва готова поставлять на экспорт дизельное топливо в любом объеме.

Отмечалось, что три танкера, загруженные российским дизельным топливом, сейчас направляются в порты США и должны прибыть туда на следующей неделе. Одно из судов было внесено ЕС в санкционный список.

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