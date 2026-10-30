Последняя роль Патрика Стюарта: в каком фильме еще появится актер

Звезда "Людей Икс" успел сняться в новом фильме Marvel перед смертью.

Последней работой в кино известного британского актера Патрика Стюарта (Patrick Stewart), который 28 октября умер в возрасте 86 лет, станет предстоящий фильм "Мстители: Доктор Дум" (Avengers: Doomsday). Marvel Studios подтвердила эту информацию в памятном обращении, посвященном артисту.

"Стюарт впервые сыграл профессора Икс в фильме "Люди Икс" 2000 года, воплотив выдержанность, благородство и мудрость любимого телепата-мутанта и наставника Людей Икс. Более 25 лет он наделял этого персонажа особой глубиной и весомостью... В 2026 году актер вновь вернулся к этой роли в фильме "Мстители: Доктор Дум", который стал его последним появлением на экране", - написала Marvel Studios в своем обращении.

В фильме "Мстители: Доктор Дум" Стюарт в девятый раз воплотит на большом экране образ персонажа "Людей Икс" Чарльза Ксавьера.

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За годы работы во франшизе "Люди Икс" Патрик Стюарт сыграл Ксавьера в нескольких фильмах, включая продолжения и перезапуски серии. Эта роль, как и образ капитана Пикара в "Звездном пути", принесла актеру мировую известность и стала одной из главных в его карьере.

Напомним, Патрик Стюарт умер после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви.

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