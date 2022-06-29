Разрушений и пострадавших нет.

Оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар ракетой воздушного базирования Х-22, которую сбила украинская противовоздушная оборона.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Пивдень".

"По Одесской области вражеской стратегической авиацией нанесен удар ракетой воздушного базирования Х-22, выпущенной из самолета Ту-22 с направления Черного моря. В результате точной работы сил ПВО ракета уничтожена над полями Одесского района. Разрушений и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

В это время в регионе была объявлена воздушная тревога. Жители некоторых районов сообщали, что слышали громкие звуки взрыва.

Как писал УНИАН, вечером 28 июня российские войска выпустили в сторону Одесской области несколько ракет, одну удалось перехватить подразделениям сил ПВО.

Кроме того, под удар рашистов в тот же день попали Николаев и Днепр.

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