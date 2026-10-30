Микропластик круглый год 'падает с неба' на Эверест: ученые обнаружили опасное загрязнение

Ежегодно на Тибетском нагорье на высоте свыше 4000 метров скапливается более 56 тонн отходов, представляющих угрозу для окружающей среды.

Потенциально токсичные частицы микропластика и нанопластика круглый год попадают на Эверест вместе с атмосферными осадками. Как пишет The Independent, об этом предупреждают ученые в новом исследовании, опубликованном в Communications Earth & Environment.

Речь идет о том, что крошечные пластиковые фрагменты размером менее 5 мм уже распространены по всей планете. Их обнаруживают в самых отдаленных уголках Земли – от покрытых льдом вершин самых высоких гор до океанских глубин.

Предыдущие исследования показывали, что микропластик может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей. В частности, есть данные, что эти частицы способны вызывать воспаления, повреждение ДНК и нарушение гормонального баланса у людей и животных.

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"Ранее микропластик уже находили в образцах снега и воды из горных потоков в районе Эвереста. Однако масштабы загрязнения самой высокой вершины мира оставались неизвестными. Новое исследование, в ходе которого ученые в течение нескольких месяцев проводили наблюдения на северном склоне горы, показало: Эверест постоянно получает новые порции микро- и нанопластика из воздуха", – отмечают авторы.

Китайские исследователи пришли к выводу, что атмосфера является эффективным каналом переноса пластикового загрязнения к так называемому Третьему полюсу – региону Тибетского нагорья.

Ученые установили, что на высокогорной исследовательской станции Цомолунгма в Тибете ежедневно оседает в среднем 64 частицы микропластика на квадратный метр. Для сравнения: в базовом лагере Эвереста этот показатель составляет 23 частицы на квадратный метр в сутки.

"Поток осаждения микропластика на станции Цомолунгма (64 частицы на квадратный метр в сутки) значительно превышает показатель базового лагеря Эвереста", – отметили авторы исследования.

Среди наиболее распространённых пластиковых материалов, обнаруженных в этом районе, были полиамид, полиэтилентерефталат и полиэтилен. На станции Цомолунгма также зафиксировали более высокую концентрацию нанопластика, чем в базовом лагере. В частности, речь идет о частицах полиэтилена, полиэтилентерефталата, поливинилхлорида и полипропилена.

По оценкам ученых, ежегодно на Тибетском нагорье на высотах свыше 4000 метров может накапливаться более 56 тонн частиц микропластика.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что даже мельчайшие пластиковые частицы достигают самых отдаленных уголков планеты. При этом Эверест загрязняется не только из-за деятельности альпинистов и туристов. Значительную роль играет атмосферная циркуляция, которая постоянно переносит пластиковые частицы к Третьему полюсу.

Исследователи также выяснили, что во время муссонов количество микропластика, попадающего на поверхность горы, увеличивается. Это происходит из-за так называемого влажного осаждения – переноса загрязняющих веществ на землю дождем, снегом или туманом.

Частицы пластика обычно находятся в взвешенном состоянии в атмосфере. Однако при образовании облаков их могут захватывать капли воды или кристаллы льда. Впоследствии вместе с осадками они попадают на поверхность гор.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что атмосфера является эффективным путем переноса пластика к Третьему полюсу, что может создавать риски для экосистем", – подытожили ученые.

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