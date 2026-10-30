В России уже тайно проходит новая волна мобилизации, - Foreign Policy

Поскольку набор добровольцев не дает нужных результатов, Кремль перешел к скрытым методам и принуждению.

За почти пять лет войны России против Украины ничто не нанесло такого ущерба контролю Кремля над общественным мнением, как изданный в сентябре 2022 года указ Путина о принудительной мобилизации 300 000 человек. Как пишет Foreign Policy, последствия мобилизации 2022 года оказались настолько серьезными, что многие пришли к выводу: для Путина повторение подобного шага – слишком большой риск.

При этом с парламентских выборов в РФ прошло уже больше пяти недель, а указа о мобилизации всё нет. Кремль, разумеется, всё это время отрицал наличие подобных планов – по подсчетам The Moscow Times, за три месяца до выборов это было сделано 18 раз.

Однако отсутствие официального объявления вовсе не означает, что новая волна мобилизации не идет, считает издание.

Видео дня

"Те, кто ждет торжественного заявления, за которым последует массовое бегство людей к границе, скорее всего, будут разочарованы – ведь для новой мобилизации никакой дополнительный указ не нужен", - говорится в статье.

Предыдущая мобилизация, по сути, никогда не заканчивалась

В мае 2023 года Верховный суд РФ постановил, что период мобилизации длится с момента ее объявления и до тех пор, пока не будет издан указ о ее официальном завершении. Такого указа не существует, и государство продолжает принимать законодательные акты, опираясь на этот статус. С юридической точки зрения Россия находится в состоянии непрерывной мобилизации еще с 2022 года, поэтому Путину не требуется подписывать какие-либо новые документы.

При этом Кремль не испытывает настолько острой нехватки живой силы, чтобы отказаться от методов, которые до сих пор приносили результат – сочетания финансовых стимулов и точечного принуждения, – в пользу масштабной общенациональной мобилизации. Несмотря на то что Украина ежемесячно уничтожает 30–40 тысяч российских военных на фронте, система набора добровольцев работает с большим напряжением, но пока не дает сбоев.

Власти используют принуждение и угрозы

Однако поскольку привлечение новых людей не позволяет компенсировать потери на поле боя, власти всё чаще прибегают к принуждению. Начиная с июня, независимые российские СМИ фиксируют случаи "облав" на призывников: люди в штатском, передвигающиеся на автомобилях без опознавательных знаков, хватают мужчин на улицах или на рабочих местах и ​​доставляют их в военкоматы, где под давлением заставляют подписать контракт. Целью таких облав становятся мужчины – преимущественно из бедных, отдаленных регионов, – обремененные долгами, находящиеся под следствием или попавшие в другие уязвимые ситуации, которыми можно воспользоваться.

При этом эксперты отмечают, что принуждение, вероятно, не координируется напрямую из Москвы – центр лишь устанавливает для каждого региона квоты по набору военнослужащих и дистанцируется от этих злоупотреблений.

Категории граждан, которых затрагивает продолжающаяся мобилизация, с 2022 года практически не изменились. Тогда среди мобилизованных непропорционально много было жителей национальных республик – таких как Бурятия, Дагестан, Тува и Якутия. В этих регионах бедность, высокий уровень безработицы, низкие зарплаты, отсутствие других перспектив и наличие денежных выплат за подписание контракта делали военную службу относительно "привлекательным" вариантом. Нынешняя волна облав на призывников развивается по схожему сценарию: она охватывает бедные, отдаленные и обделенные вниманием центральных властей регионы – например, Пензенскую область или Удмуртию (Ижевск), хотя теперь мужчин призывного возраста останавливают и на улицах Москвы.

Все это, однако, не исключает возможности объявления новой официальной мобилизации. Как отмечает издание, если ситуация на фронте резко ухудшится или число добровольцев, подписывающих контракты, упадет, Путин может подписать соответствующий указ. Однако это стало бы публичным признанием того, что "тихая" система дала сбой и спровоцировало бы повторение шока – и, возможно, массового оттока людей, – который наблюдался в сентябре 2022 года.

Мобилизация в России

По данным Главного управления разведки и Службы внешней разведки, Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах и рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Сейчас Россия теряет около 43 тысяч человек за месяц в войне против Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это огромное количество - самое большое за время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: