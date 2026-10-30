Супруги купили дом в деревне в Прикарпатье: какой 'сюрприз' их ждал под полом

Семья планировала постепенно отремонтировать купленный дом, однако после переезда выяснилось, что пол почти полностью уничтожил короед.

Виолетта и Алексей Василенко родом из Херсона. Последние три года они жили в Николаеве, но из-за постоянных обстрелов решили искать более безопасное место. В итоге супруги приобрели дом в селе Студинка на Прикарпатье. Об истории семьи сообщает "Суспильне".

Супруги уже нашли работу в больнице Калуша и постепенно обустраивают новое жилье. Раньше они всю жизнь жили в квартире, однако давно хотели иметь собственный дом с двором.

Дом Виолетта и Алексей нашли по объявлению в интернете. Деньги на покупку собирали самостоятельно, а часть суммы одолжили у родных и знакомых.

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Дом расположен в центре села и в целом пригоден для проживания. Однако после переезда новые владельцы обнаружили серьёзную проблему: древоточцы повредили пол, из-за чего его пришлось полностью заменить.

"Муж поднял пол, а древоточцы съели его весь. Пришлось менять, а мы хотели только покрасить стены. В итоге подняли весь пол, всё перестелили, всё заново сделали. Ну и снова задержка. То есть ты делаешь одно, а потом появляется ещё что-то, что тоже требует ремонтных работ", – рассказала Виолетта.

Из-за неожиданного ремонта планы семьи пришлось изменить. Вместо косметического обновления стен супруги потратили время и силы на полную замену пола.

Василенко самостоятельно ремонтируют дом после работы и готовятся к зиме

Основные ремонтные работы Виолетта и Алексей выполняют собственноручно в свободное от работы время. Супруги шпаклюют, красят и готовят дом к холодам.

"Работаем после работы. Приходим – шпаклюем, шлифуем, смазываем, грунтуем, красим. Сейчас варим решетки, чтобы топить дровами. Работаем сами", – отметил Алексей.

Помимо жилых комнат семья обустраивает летнюю кухню. При покупке дома она была в лучшем состоянии, чем основная жилая часть, поэтому там сделали косметический ремонт, установили котел и бойлер.

К зиме Василенко хотят завершить ремонт в комнатах, а также обустроить ванную и туалет. Пока что дом отапливают электрическими конвекторами и газовой печкой. В будущем планируют перейти на отопление дровами, поскольку электроэнергия и газ обходятся дорого.

Также супруги собираются очистить колодец, который, по словам Виолетты, находится в хорошем состоянии и выложен камнем.

Во дворе переселенцы хотят посадить фруктовые деревья и завести кур

После завершения ремонта семья планирует благоустроить территорию возле дома. Василенко хотят посадить фруктовые деревья, завести кур и собаку.

Виолетта рассказала, что сама выросла в деревне и хорошо знает, сколько труда требует хозяйство. Её муж родом из города, однако ему тоже нравится жизнь за городом.

"Я из деревни, то есть всю эту сельскую работу знаю. Муж – из города, но он очень этого хотел, ему очень нравится. Здесь свободная территория, много места, большой дом. Надо прикладывать усилия ко всему", – добавила женщина.

Дома в украинских селах – интересные новости

Как сообщал УНИАН, украинка Анна Цешковская решила оставить городскую жизнь, продала квартиру и приобрела дом в селе Конецполь в Николаевской области – обустроилась на новом месте и даже открыла собственное ягодные дело, но впоследствии столкнулась с проблемами, из-за которых порой сожалеет о своём решении.

Сначала дом выглядел ухоженным, поэтому серьезных проблем женщина не ожидала. Однако из-за отсутствия опыта она не смогла сразу заметить недостатки жилья. Уже после переезда оказалось, что крыша протекает, а система отопления работает неисправно.

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