Во времена чрезвычайно агрессивного Кремля миру нужен чрезвычайно смелый Альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что благодаря сегодняшнему саммиту НАТО начнется новая история организации Североатлантического договора.

Об этом он сказал в своем выступлении-обращении на саммите НАТО в Мадриде.

Зеленский сказал, что этот саммит НАТО станет определяющим и переломным.

"Сегодня действительно начинается новая история. Не только для восточного фланга НАТО, но и для всего Альянса. Для всего евроатлантического сообщества. Во времена чрезвычайно агрессивного Кремля миру нужен чрезвычайно смелый Альянс. И я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО, покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году – при моем непосредственном участии, а не вот так, в режиме онлайн-включения – будет свидетельством нашей общей победы", - отметил президент Украины.

Вместе с тем, по словам Зеленского, в следующем году может быть и другая, худшая ситуация, если под обстрелами России будет не только Украина, но и несколько других государств–членов Альянса, что вполне возможно.

"И тогда это будет наш общий провал Украины и НАТО. Все вы прекрасно осознаете, каковы на самом деле цели России. Не один год она угрожала начать войну, если Украина вступит в НАТО. Но Украина не в НАТО, а полномасштабная война России против нашего государства продолжается уже 126 дней – после восьми лет войны на Донбассе. Тогда почему десятилетиями все верили, что именно НАТО своими действиями якобы может спровоцировать Россию на что-то?" - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что цели России известны и очевидны.

"Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву не как на члена вашего Альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она независимое государство и уже давно бывшая республика СССР. Для нас это прошлое, а они рассматривают ее как возможное будущее, они снова хотят ее поработить. Они так смотрят. И так же - на каждое государство, которое является соседкой России. На каждое государство, которое было когда-то в сфере влияния Москвы", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что только сейчас Альянс планирует определить Россию своей главной угрозой, а для России НАТО враг уже очень давно.

"И на этом построена идеология России, это отражается на сто процентов в ее пропаганде, это ее задача – сломать вас, давить на вас. И удивляет, что продолжается работа пропагандистов российского телевидения в некоторых ваших странах! Это не про свободу слова. Это конкретная подготовка войны против вас, причем внутри ваших государств", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он подчеркнул важность мощной противоракетной обороны Украины для предотвращения российских терактов.

Столтенберг заверил в увеличении поддержки Украины на саммите Альянса, который состоится в Мадриде 29-30 июня.

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