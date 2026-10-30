В Украине впервые за долгое время выросли цены на лук

Фермеры не стремятся поставлять на рынок качественный лук.

Оптовые цены на лук в Украине выросли до 10–16 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Подорожание лука связывают с похолоданием на большей части территории Украины. Многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая из-за неблагоприятных погодных условий, в результате чего существенно сократились объемы предложения лука на рынке.

Несобранная часть урожая лука, которая остается в полях, теряет качество. Частично она прорастает, что также негативно скажется на лежкости данной продукции. В то же время лук высокого качества фермеры предпочитают закладывать на хранение до лучших времен.

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В настоящее время цены на лук в Украине уже в среднем на 33% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на лук в супермаркетах Украины

Репчатый лук желтый в "Сильпо" стоит 21 грн/кг.

В Varus репчатый лук на развес продают по 18,9 гривни за килограмм.

В АТБ лук продают со скидкой 15% по цене 15,95 грн/кг вместо 18,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

В Украине выросли цены на молочную продукцию. В некоторых крупных торговых сетях месячный рост составил 15% и более. В отдельных случаях после подорожания ритейл "скрыл" новую, более высокую цену за акционными предложениями.

Гречневая крупа в Украине за год подорожала более чем в два раза. Однако дальнейшее подорожание ограничено покупательной способностью потребителей и импортом, поэтому эксперты ожидают стабилизации цен.

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