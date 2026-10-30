Пауза в ударах по российским НПЗ закончилась: пылает огромный завод в Самарской области

Силы обороны Украины нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ с помощью дронов FP-1.

Перерыв в ударах по российским НПЗ завершен, поскольку Россия продолжает убивать мирных жителей Украины. Об этом пишет украинский Telegram-канал Ukraine context, который связывают с главой Офиса президента Кириллом Будановым.

"Украина, как и обещала партнерам, ровно в течение двух недель воздерживалась от ударов по НПЗ. Но продолжать это делать, пока РФ средь бела дня убивает десятки мирных людей, никто больше не собирается", – говорится в сообщении.

Компания Fire Point подтвердила в Telegram, что Силы обороны Украины с помощью дронов FP-1 нанесли удар по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области РФ.

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Предприятие имеет проектную мощность переработки около 8,8 млн тонн нефти в год.

"Зафиксированы многочисленные попадания по территории завода. В частности, одна из поражённых установок – гидроочистка дизельного топлива", – говорится в сообщении.

Российские атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, вчера Россия атаковала Чернигов, Днепр, Киев и другие населенные пункты Украины.

29 октября вражеский дрон нанес удар по гражданскому электропоезду в Днепре. На железнодорожном вокзале города погибли 14 человек, многие получили ранения.

Также вчера, 29 октября, россияне нанесли удар по центру Чернигова, вспыхнули пожары. Погибли две девочки, которым было по 15 лет. Кроме того, ранены по меньшей мере 23 человека, среди них четверо детей в возрасте 10, 16, 17 лет и 10 месяцев.

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