Россия больше не сможет играть на публику, делая вид, что готова на заморозку войны прямо сейчас.

Операция ВСУ в Курской области приблизит начало мирных переговоров с РФ, однако в Офисе президента не ждут, что ныненшние события сами по себе заставят Кремль свернуть агрессию. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью "Медузе".

Он подчеркнул, что Украина готова к мирным переговорам, но Россия никогда их не предлагала: Путин выдвигал ультиматумы по уступке украинских территорий в пользу России и отказе Украины от собственного суверенитета.

"Он всегда предлагал капитуляцию на условиях Российской Федерации. Безусловно, никто эти условия принимать не будет. Никто не будет вести переговоры с Путиным на условиях Путина. (...) Переговорный процесс должен базироваться на международном праве. А в международном праве есть четкое понятие "суверенитет", – говорит Подоляк.

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По его словам, Россия будет готова к настоящим мирным переговорам, если "цена войны" для нее возрастет. Например, путем поражений на фронте.

"Происходящее в Курской области — еще одно военное поражение Российской Федерации. Будет ли этот инструмент по принуждению России работать и приведет ли к переговорам? Отдельно нет, а в совокупности с другими факторами — да", – считает Подоляк.

Среди "других факторов", которые могут принудить РФ к миру, он называет дополнительные поставки оружия Украине, дальнейшее санкционное давление на российскую экономику и дипломатическое принуждение.

При этом Подоляк намекает, что успехи ВСУ в Курской области выбивают из рук Кремля пропагандисткий козырь - якобы готовность заморозить войну в любой момент.

"Когда Украина в соответствии с международным правом ведет оборонительную войну — в том числе на территории страны-агрессора, выдавливая средства уничтожения, — сразу возникает вопрос в смысле так называемых миротворческих предложений "немедленно прекратить огонь". Ведь немедленно прекратив огонь и фиксируя текущие позиции сторон, Украина закрепляется в Курской области. [И становится очевидно, что] все эти фиктивные миротворческие предложения, [звучавшие ранее], только размазывали реальные возможности начала реального переговорного процесса", – говорит он.

Ситуация в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, ВСУ взяли ещё четыре населённых пункта в Курской области к югу от Суджи. К такому выводу пришёл эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, изучив видеозаписи боёв в Курской области. По его информации, ВСУ взяли село Черкасская Конопелька к югу от города Суджа, а также село Плёхово, деревню Куриловка и хутор Дмитрюков.

Также мы рассказывали, что Украина не планирует создавать оккупационные администрации в Курской области, как это делает Россия. Задача присвоить эти территории не стоит, говорят в ОП.

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