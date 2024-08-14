Около 100 российских солдат вышли из грузовиков и двинулись в сторону позиций ВСУ.

Украинский офицер по имени Владимир рассказал, что 6 августа, в первый день наступления в Курской области, ВСУ так быстро продвигались вперёд, что российские военные часто ошибались, принимая украинцев за своих.

По словам Владимира, одна из его частей уже в первый день заняла вторую линию обороны ВС РФ. Вскоре туда подъехали два российских военных грузовика. Об этом пишет BILD.

"Около 100 российских солдат вышли из грузовиков и двинулись в сторону нашей позиции. Они не знали, что их вторая линия - это уже наша первая. <..> Когда они подошли примерно на 60 метров, наши солдаты открыли огонь", - рассказал офицер.

Видео дня

Уже в сумерках к украинским солдатам подъехал российский танк.

"Дуло было повёрнуто назад, танк не был готов к бою", - заявил Владимир.

По всей видимости, танкисты тоже не знали, что эту территорию уже контролируют ВСУ. Танк поехал в сторону леса, где украинцы рыли окопы. Российский танкист вышел и спросил их: "Парни, где лучше припарковаться?" Украинцы ответили: "Выходите, вы уже припарковались". "Так мы захватили танк!" - рассказал офицер.

Ситуация в Курской области

Вероятно, одна из целей, которую преследовала Украина своим вторжением в Курскую область, постепенно достигается. Россия начинает снимать войска с фронта в Украине и перебрасывает их на домашний фронт, пишет Business Insider.

Вторжение Украины в Курскую область на прошлой неделе застало Россию врасплох. Сейчас ВСУ контролируют значительную территорию, включая по крайней мере один город и десятки сел. Аналитики рассказали Business Insider, что одной из основных целей операции Украины является отвлечение российских войск от линии фронта в Украине.

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