Начиная с 10 октября российские войска активизировали контрнаступлоение в Курской области.

Россияне 10 октября активизировали контрнаступление в Курской области, с целью максимально вытеснить украинские войска с этой территории до ухудшения погодных условий осенью-зимой. Как пишут аналитики американского Института изучения войны, российские войска одновременно активизировали контратаки в Глушковском районе, на левом фланге главного украинского выступа в Кореневском районе и на правом фланге главного украинского выступа в Суджанском районе.

Российские военкоры утверждали, что российские силы окружили до двух украинских батальонов в Кореневском районе, однако аналитики ISW этого не подтверждают. Также россияне утверждают, что вытеснили украинские силы из большей части Глушковского района 10 и 11 октября, хотя ISW еще не наблюдал визуальных подтверждений этих предполагаемых российских наступлений.

Как отмечают аналитики, усиленные российские контратаки могут преследовать две основные цели. Во-первых, они, вероятно, направлены на то, чтобы вытеснить украинские силы из Курской области до того, как плохая погода осенью и зимой приведет к ограничению маневров на поле боя. "Российское военное командование может быть обеспокоено тем, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области и предоставят украинским силам больше времени для закрепления на своем главном выступе и укрепления существующих позиций и еще больше осложнят усилия России по оттеснению украинских войск через границу", - пишут аналитики.

Видео дня

Кроме того, отмечают в ISW, российское военное командование, вероятно, стремится быстро вытеснить украинские силы из Курской области, чтобы высвободить боевую мощь для приоритетного наступления в Донецкой области.

"Российское военное командование, вероятно, надеется, что, быстро ликвидировав украинское вторжение в Курскую область, оно сможет перебросить силы из Курской области в Донецкую область, предотвратить кульминацию своего наступления и достичь своих оперативных целей по захвату Покровска и ликвидации более широкого украинского выступа на западе Донецкой области", - заявляют в ISW.

Ситуация в Курской области - что известно

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на фронте в Украине.

Вечером 10 октября в DeepState сообщили, что российские оккупационные войска продавили левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины. При этом 11 октября в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщили, что в Курской области украинская армия сорвала замысел россиян, армия РФ потеряла много техники.

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