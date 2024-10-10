Враг за последнее время стянул немало техники и живой силы.

Российские оккупационные войска продавили левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

"Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронщикам. Враг за последнее время стянул немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и достигли тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас противник пытается закрепиться в районе н.п. Новоивановка и Зеленый Шлях. Аналитики подчеркнули, что "сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений севернее".

Видео дня

"Курская группировка наших войск – это большой "винегрет" с соответствующим взаимодействием. Вайб сегодняшнего дня: как бы обидно это не звучало – поражение танка Сил Обороны fpv-дроном Сил Обороны. Подытоживая: мы на пороге очередной беды из-за повторения ошибок. Очень надеемся, что окружений удастся избежать. Курская операция – это действительно большой стратегический успех Сил Обороны, но любую победу надо удерживать, а не надеяться, что враг будет и дальше дебилом", – резюмировали в DeepState.

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Российские оккупационные войска захватили сразу четыре населенных пункта на Донбассе: три в Донецкой области и еще один – на Луганщине. Об этом информирует DeepState.

По данным аналитиков, враг оккупировал Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр Донецкой области и Мясожаровку Луганской области. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Между тем противнику удалось повредить зенитно-ракетный комплекс Patriot. Это подтвердил бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что комплекс продолжает дежурство, хотя и получил определенные повреждения.

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