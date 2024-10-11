Ситуация в Курской области РФ остается сложной, но контролируемой, пишет мониторинговый проект DeepState.
"Была тяжелая и напряженная ночь, Силы обороны Украины действительно производят стабилизационные действия, но восстановить контроль над всем утраченным еще не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время штурмовых действий россияне понесли немалые потери, а потому закрепляться дальше им будет тяжело.
"Хуже всего сейчас, пожалуй, в Любимовке, но надо подождать чем закончится новый раунд маневренной войны", - добавили в DeepState.
Операция ВСУ в Курской области - актуальнов
Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский заявил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область, ослабив свои позиции на фронте в Украине.
Вечером 10 октября в DeepState сообщили, что российские оккупационные войска продавили левый фланг Курской группировки Сил обороны Украины.
Утром 11 октября в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны сообщили, что в Курской области украинская армия сорвала замысел россиян, армия РФ потеряла много техники.
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