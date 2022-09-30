В России ситуацию в Лимане для себя называют "чрезвычайно сложной".

ВСУ вошли в Ямполь Донецкой области, что на юго-востоке от Лимана, в котором, согласно данным западных аналитиков и признаний самих российских пропагандистов, оккупанты попали в "оперативное окружение".

Видео подтверждения в соцсетях опубликовали сами военные.

Украинский боец на фоне админздания в населенном пункте заявил: "Ну что котики, Ямполь - наш".

Видео дня

Официального подтверждения Генштабом пока нет.

Лиманский "котел" - что известно

Еще несколько дней назад западные аналитики заявляли, что ВСУ, похоже, намерены окружить российские силы в Лимане Донецкой области. Это позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска

Бойцы взяли все пути под огневой контроль, поэтому у россиян мало шансов повторить массовый уход с позиций, как это было в Харьковской области.

По последним данным, ВСУ, вероятно, практически завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие русские войска в районе Дробышево-Лиман.

Российские пропагандисты в своих соцсетях подтверждают, что их группировка "в оперативном окружении" и что захватчики ведут "круговую оборону".

В России ситуацию в Лимане для себя называют "чрезвычайно сложной".

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне с Украиной уже более 59 тысяч своих бойцов и тысячи единиц техники.

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